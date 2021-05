NEZAUSTAVLJIVI SUNSI POMELI JAZZERE ZA PRVO MJESTO ZAPADA: Babo briljirao, ali sam protiv trenutno najbolje momčadi lige nije mogao

Hrvatski obračun u Arizoni

Utah Jazz Bojana Bogdanovića i Phoenix Suns Darija Šarića sudarili su se noćas po hrvatskom vremenu u Phoenix Suns Areni a pobjedu je odnijela domaća momčad rezultatom 121:100, svoju treću uzastopnu. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovom dvoboju.

Devin Booker scored 31 points, Mikal Bridges added 18 and the Phoenix Suns pulled into a tie for the top spot in the Western Conference by beating the Utah Jazz 121-100. by @davidbrandtap #NBA

https://t.co/DScMMn5Ni0 — AP Sports (@AP_Sports) May 1, 2021

Sraz dvije najbolje momčadi lige

Bio je ovo sraz dvije najbolje momčadi Zapada u tekućoj sezoni, ali trenutno i čitave lige gledajući njihov skor. Phoenix Suns imali su dobro, kako su to Amerikanci istaknuli u svom izvještaju, “All-Star zaleđe na terenu i igrali dobro”. Što se tiče Utah Jazza, njihov All-Star zaleđe je ozlijeđeno i na klupi. Rezultat je, stoga, nekako na kraju i bio predvidljivi.

Phoenix deu uma "traulitada mor" no @utahjazz com 31 pontos do @DevinBook que ainda deu essa entortada no Rudy Gobert. @Suns líder do oeste 121 x 100 Jazz.

Chama a maca para Gobert … !!😂😂@NBABrasil #nbaleaguepassbr pic.twitter.com/Obng20w1zf — Fabio Malavazzi (@fabiomalavazzi) May 1, 2021

The Phoenix Suns are officially the No. 1 seed in the Western Conference, and they sit at the very top of the NBA standings — Wain J. Lin (@hawks85023) May 1, 2021

The Phoenix Suns claimed top spot in the Western Conference following a 121-100 victory over the Utah Jazz #SSBasketball — SuperSport Blitz (@SuperSportBlitz) May 1, 2021

MISLIŠ ME ZAUSTAVITI? E, neće moći ove noći! Pogledajte Bogdanovićev ludi potez utakmice, pamtit će ga Kingsi još dugo

Devin Booker postigao je 31 poen, iskusni play Chris Paul imao je 12 poena i devet asistencija, a Sunsi su došli do najboljeg omjera pobjeda i poraza u ligi (45-18) i zasjeli na prvo mjesto zapadne konferencije.

Proud to say that the Phoenix Suns are the best team In basketball right now pic.twitter.com/STUlY5lBsx — Chris Paul Burner (@CHRISPAULBURNER) May 1, 2021

Samo dvije noći nakon što su osvojili svoje prvo postsezonsko mjesto u 11 godina, Sunsi su nastavili oduševljavati svoje navijače.

Booker je pucao s terena 13 od 19, pogodivši tri šuta kasno u trećoj četvrtini, što je donijelo sigurnost Phoenixu. Treći šut i trica je došla ispred klupe Sunsa i preko odličnog centra Utaha, Rudyja Goberta, nakon sjajnog manevra s loptom u kojem si je napravio prostor za šut iz kuta. Ayton i Bridges toliko su slavili s Bookerom da su ga gotovo zaboravili pustiti da se vrati u obranu, ističe američki ESPN. To možete vidjeti u priloženom videu dolje…

The @utahjazz fall to the @suns 121-100 and drop to the second seed in the West. Bojan Bogdanovic leads the Jazz with 22 points. #Takenote pic.twitter.com/KKRTANH0kO — KSL Sports (@kslsports) May 1, 2021

‘Mi se jako dobro zabavljamo’

“Mi se jako dobro zabavljamo”, kazao je Booker nasmijavši se i nastavivši:

“Nemaju svi u ligi ovakvu vibraciju, ovakvu energiju. Izvrsno je to okruženje za dobru igru, za napredak.”

Mikal Bridges dodao je 18 koševa za Sunse. Deandre Ayton imao je 11 poena i devet skokova.

Suns i Jazz imaju isti skor 45-18. Ako budu izjednačeni na kraju sezone, Phoenix će zauzeti prvo mjesto u doigravanju Zapadne konferencije jer su pomeli Jazzere u seriji ove sezone od tri susreta. Znači, slavili su u sva tri. Što se tiče našeg najboljeg košarkaša, Bojan Bogdanović odigrao je još jednu odličnu utakmicu u NBA ligi i išao iznad 20 poena. Ovog je puta Babo za 28 minuta provedenih na parketu ubacio 22 poena uz 4 skoka. Iz igre je gađao 6-11, za tricu 2-6, slobodna 8-9. Bio je najefikasniji igrač svoje momčadi i drugi najefikasniji igrač u ovom dvoboju. Bio je ovo 18 put za Babu u ovoj sezoni da je zabio najmanje 20 poena i trenutno je na prosjeku od 15.7 poena, 3.8 skokova i 1.9 asistencija po utakmici. Inače, Utah je izgubio tri od posljednje četiri utakmice.

#NBA – Results:

Brooklyn Nets 109-128 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 98-108 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 121-100 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 106-110 Sacramento Kings#SSBasketball — SuperSport Blitz (@SuperSportBlitz) May 1, 2021

‘Dečki iz Phoenixa su dobri znate, ali osjećam da im je bilo previše ugodno ovog puta protiv nas’

“Mislim da nismo bili fizički dobri, tjelesno”, izjavio je Gobert i dodao:

“Dečki iz Phoenixa su dobri znate, ali osjećam da im je bilo previše ugodno ovog puta protiv nas. Naš napad je utjecao i na našu obranu. Pretrčali su nas u trenucima kad nam nije išlo i tu su nas dobili”.

The Phoenix Suns are now tied with the Utah Jazz for the best record in the NBA (45-18) after they beat the Jazz 121-100 pic.twitter.com/07STfmCe4u — Lee Harvey (@MusikFan4Life) May 1, 2021

Utah je igrao bez svog najboljeg košarkaša Donovana Mitchella kao i Mikea Conleyja, koji su ozlijeđeni.

“To su teške utakmice u kojima emocija odigra svoju ulogu”, izjavio je trener Sunsa Monty Williams i dodao:

“Prisiljeni ste igrati brzo, a oni u tom trenutku nekoliko svojih važnih igrača imaju na klupi. Ali, večeras smo obavili posao.”

Sunsi su sredinom druge četvrtine poveli s 25 koševa kada su tricom Camerona Paynea otišli na 50:25. Jazz je do poluvremena uspio smanjiti deficit na -16 (68:52).

Bogdanović u prvom dijelu zabio 15

Booker je uoči poluvremena predvodio Sunse sa 16 poena, dok je Bridges imao 13. Bogdanović je zabio 15 za Jazz u prvom dijelu.

Jazz je u trećoj četvrtini došao na -13 (70-57), ali nije mogao prići bliže. Sunsi su na početku četvrte vodili 96:72 i olakšali pobjedu.

“Nismo odigrali kako smo htjeli”, objasnio je trener Utaha Quin Snyder i naglasio jedno:

Phoenix Suns Talk Of The Town https://t.co/rdeL3ZOCY5 — Smith Awambu (@SmithAwambu) May 1, 2021

“U utakmicama poput ove kada određeni igrači ne mogu igrati, vaša je mogućnost, prostor za pogreške uistinu mali”.

Šarić stavio 8 poena

Inače, jedan od razloga zašto su Sunsi ove sezone među najboljim NBA momčadima jest što su njihovi najbolji igrači ostali zdravi. Ayton i Bridges igrali su u svih 63 utakmice ove sezone. Paul je igrao u 62, a Booker je bio dostupan za njih 59. Morali su pomiješati neke sa svojom drugom jedinicom. Jae Crowder, Dario Šarić, Abdel Nader i Payne propustili su dio utakmica. Što se tiče našeg Darija, on je u ovom dvoboju odigrao 23 minute i zabio 8 poena uz 1 skok, asistenciju i ukradenu loptu. Šibenčanin je trenutno na prosjeku od 9.1 poena, 4.0 skokova i 1.3 dodavanja po utakmici.

