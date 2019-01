James Harden ne prestaje puniti koševe suparnika

Novu nevjerojatnu utakmicu odigrao je James Harden, aktualni MVP NBA lige i njen najbolji strijelac u ovoj sezoni. Vođa Houston Rocketsa bio je posebno nadahnut u ogledu protiv Memhis Grizzliesa kojima je isporučio osobni rekord sezone od 57 poena u 112-94 pobjedi svoje momčadi.

Nevjerojatna večer

Odigrao je Harden sedamnaestu utakmicu u nizu u kojoj je ubacio 30 ili više poena, a kako je to izgledalo u noći na utorak najbolje će reći podatak da je to te brojke stigao već do poluvremena. Točnije, imao ih je tada već 36. Do kraja ogleda šutirao je 17-33 (trica 6-15). a uhvatio je i devet lopti pod obručima.

Svi igrači koji nastupaju u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta ove sezone skupili su jedanaest utakmica u kojima su ubacili 50+ koševa. Sam Harden vlasnik je triju takvih partija.

Uz bok velikana

U nizu od sedamnaest Hardenovih utakmica s 30 ili više poena, a prije njega to su postigli tek Elgin Baylor i Wilt Chamberlain, Houston je ostvario omjer od trinaest pobjeda i četiri poraza. Sam Harden, pak, u tom je nizu na prosjeku od 41,3 poena po susretu.

Spomenuti treba i učinak Anthonyja Davisa u pobjedi New Orleans Pelicansa protiv Los Angeles Clippersa. Dominantni krilni centar je u konačnih 121-117 ugradio 46 koševa uz 16 skokova.

NBA liga, rezultati:

Brooklyn Nets – Boston Celtics 109-102

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 112-94

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 93-108

Utah Jazz – Detroit Pistons 100-94

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 115-107

LA Clippers – New Orleans Pelicans 117-121