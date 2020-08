NEZAPAMĆENA DRAMA U NBA-U I AMERICI: LeBron poludio na sastanku, strahuje se od najgoreg; ‘Ma je*eš ovo’

Milwaukee Bucks napravili su povijesni potez

Vodstvo košarkaške NBA lige odgodilo je tri noćašnje utakmice doigravanja ‘pod balonom’ u Orlandu, a sve su počeli košarkaši Milwaukee Bucksa koji su bojkotirali petu utakmicu prvog kruga doigravanja protiv Orlando Magica, prosvjedujući protiv policijske brutalnosti prema afroamerikancu Jacobu Blakeu.

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, a source tells @wojespn. pic.twitter.com/NUDchY7Xbn — SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2020

Bucksi odbili izaći na teren

AMERIČKI SPORT REKAO NE POLICIJSKOJ REPRESIJI, NASILJU I RASIZMU: ‘Postoje trenuci koji nadilaze sport, akcije koje mijenjaju tijek povijesti’

Košarkaši Milwaukee Bucksa odbili su izaći na teren. Igrači Orlanda pojavili su se u dvorani na zagrijavanju uoči dvoboja, no kada su vidjeli da njihovih suparnika nema i oni su se četiri minute prije predviđenog početka susreta povukli u svlačionicu.

Jacoba Blakea su u nedjelju u gradu Kenosha u saveznoj državi Wisconsin, iz koje dolazi momčad Milwaukee Bucksa, policajci prilikom pokušaja privođenja vatrenim oružjem sedam puta pogodili u leđa. Teško ranjeni Blake vjerojatno će ostati paraliziran od struka naniže.

U priopćenju ministarstva pravosuđa te savezne države na sjeveru SAD-a, navodi se da je policija stigla na mjesto događaja u Kenoshi nakon telefonskog poziva žene koja je rekla da je kod nje “prijatelj koji ondje ne bi smio biti”…

"Despite the overwhelming plea for change, there has been no action, so our focus today cannot be on basketball." Sterling Brown and George Hill read a prepared statement from the Milwaukee Bucks players. (via @malika_andrews)pic.twitter.com/9rsHeWoKKx — SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2020

Kada su izašli na teren, dodaje se u priopćenju, policijski službenici su “bezuspješno pokušavali uhititi” Blakea pomoću električnog paralizatora (elektrošokera). Dvadesetdevetogodišnji otac obitelji upozorio ih je da “ima kod sebe nož”, rekle su mjesne vlasti…

Noćas su trebale biti odigrane još dvije utakmice

Noćas su trebale biti odigrane još dvije utakmice, Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, te LA Lakers – Portland Trail Blazers, ali kada se neslužbeno pročulo da su i oni spremni za bojkot, vodstvo NBA lige odgodilo je sve tri utakmice.

Američki sportski svijet kompletno stao

Američki sportski svijet kompletno je stao nakon poteza Bucksa. Ugledni dnevni list New York Times javlja kako je potez Milwaukee Bucksa izazvao reakciju i u ostalim američkim nacionalnim ligama. WNBA također će bojkotirati utakmice, kao i profesionalna bejzbol MLB liga i MLS nogometna organizacija.

The NBA, WNBA, and MLB did not play games as scheduled today because players chose to strike. This was the NHL's response.. pic.twitter.com/aDGoYZyiJt — Shayna (@hayyyshayyy) August 27, 2020

Tamošnji mediji pišu kako su se igrači traumatizirani nemilim zbivanjima okupili u Orlandu da bi porazgovarali o mogućem bojkotu, a navodno su ih podržali predsjednik sindikata igrača Chris Paul i njegov zamjenik Andre Iguodala. Šuškalo se kako su neke od momčadi koje razmišljaju o povlačenju takvog poteza Toronto Raptorsi i Boston Celticsi, a Milwaukee je prvi odlučio djelovati i donio odluku koja će definitivno biti zapisana u NBA povijesti.

Prema riječima reportera Athletica, Shamsa Charanije, na sastanku igrača koji je prethodio ovoj odluci bilo je iznimno vruće, padale su teške riječi, a Clippersi i Lakersi su glasali da se prekine cijela sezona.

‘Ostatak sezone je itekako upitan’

Najglasniji je bio najbolji košarkaš današnjice LeBron James koji je iz protesta, navode američki mediji, naprasno otišao s tog sastanka, a odmah iza njega su iz sobe izašli svi predstavnici Clippersa i Lakersa…

“Ostatak sezone je itekako upitan”, rekao je Charania. Upravo od prekida sezone strahuju svi, jer se puno toga uložilo kako bi se pobijedila koronavirus i nekako, pod balonom, sezona završila. Iako, ovo što se trenutno događa u Americi nadilazi sport i normalne okvire, to je iznad sporta, borba i ustanak za viši cilj… LeBron je nešto prije tog sastanka na Twitteru napisao:

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

“Je*eš ovo čovječe. Tražimo promjene, dosta nam je”.

Jedan od najčitanijih novina u SAD-u USA Today piše:

“Postoje trenuci koji nadilaze sport, akcije koje se urezuju u javnu svijest i mijenjaju tijek povijesti. Odbijanje Milwaukee Bucksa da izađu na teren u srijedu poslijepodne sada je jedno od njih. Odlučivši da ne igraju i zaustave dobar dio sportskog svijeta, Bucksi su postali ogledalo Amerike, zahtijevajući od države da se suoči s onim što su mnogi ignorirali, oprostili ili, što je najgore od svega, prihvatili.

‘Sustavni rasizam, otrovni stavovi i način razmišljanja’

“Sustavni rasizam, otrovni stavovi i način razmišljanja koji policajcu omogućuju da se prema tamnoputim ljudima ponašaju kao da nemaju vrijednosti, niti ljudskosti, je utkana u pore ove zemlje. Sami temelji američkog društva – obrazovanje, stanovanje, bankarstvo, policija, naš sustav kaznenog pravosuđa, kako ste ga nazvali – ukorijenjeni su u rasizmu”.