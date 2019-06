NEVJEROJATNI RAPTORSI SLAVILI U OAKLANDU I POVELI PROTIV PRVAKA: Prikaz moći Toronta poništio jednu od najboljih Curryjevih predstava ikad

Toronto Raptorsi poveli u velikom NBA finalu 2:1 protiv Warriorsa

Kanadska košarkaška bajka i dalje traje. U velikom finalu NBA Toronto Raptorsi stigli su do druge pobjede rezultatom 123:109. Ovoga su puta Kawhi Leonard i društvo slavili u Oaklandu i poveli u seriji 2:1. Bila je to sigurna pobjeda Raptorsa koji su u četvrtu četvrtinu ušli s 13 koševa prednosti (96:83), a onda ju još i povećali do kraja dvoboja…

Kerr bio bez Duranta, Thompsona i Looneyja

Trener aktualnih NBA prvaka Warriorsa Steve Kerr noćas nije imao na raspolaganju svog najboljeg igrača Kevina Duranta, bitnog šutera iz petorke Klayja Thompsona i Kevina Looneyja, a s tako suženim rosterom Golden State Warriorsi nisu uspjevali parirati razigranom suparniku koji jednostavno melje na parketu.

Leonard, Lowry, D. Green, Siakam, Gasol petorka je koja je kombinirano zabila 106 koša. Čudesan je podatak i kako je svatko od tih pet igrača imao šut iznad 50%. Junak večeri bio je tko drugi nego Kawhi Leonard s 30 koševa, uz sedam skokova i šest asista. Odlično ga je pratio Kyle Lowry s 23 poena, devet asistencija i pet trica.

Curry je bio vruć, ali nije mogao sam

Niti čudesna predstava Stepha Curryja, koji je bio najbolji igrač utakmice po poenima ubacivši 47 poena uz 8 skokova i 7 dodavanja (šut 14-31, trica 6-14), što mu je rekord karijere u doigravanju. Kako to opisuje ugledni američki Yahoo NBA, “Steph Curry učinio je sve što je mogao kako bi njegovi Warriorsi pobijedili u srijedu” navečer po američkom vremenu, četvrtak rano ujutro po hrvatskom… Ali izazov s kojim se susreo Golden State bio je previše za čak i dvostrukog MVP-a jer su Toronto Raptorsi iskoristili oslabljeni roster… Također, Amerikanci ističu kako su se u igri Warriorsi previše oslanjali na individualnost Curryja…

“Curry je postigao 47 poena uz osam skokova i sedam asistencija u, momčadi koja nije mogla odgovarati izbalansiranom napadu Toronta, koji je imao čak šest igrača koji su postigli dvostruke brojke u poenima, u jednom snažnom prikazu vatrene moći na parketu”, piše Yahoo NBA.

Već u prvoj četvrtini postigao 17 poena

Inače, Curry je već u prvoj četvrtini postigao 17 poena, što bi u normalnoj situaciji, nekoj drugoj utakmici, značilo kako će u konačnici svoju momčad odvesti do pobjede. No, ne i u velikom finalu… Raptori su vodili 36-29 unatoč Curryjevoj briljantnosti i stvarnost za Warriorse je postala jasna. Čak i momčad koja je nazvana “supertimom” ne može se natjecati protiv “neprijatelja” kao što je “Toronto s dva od tri najbolja igrača koji nose uličnu odjeću”, kako to Yahoo NBA ističe.

Četvrta utakmica ponovno u Oaklandu

Vrijedi spomenuti kako su u Golden Stateu dvocifreni u poenima bili još samo Draymond Green sa 17 ubačaja, sedam skokova i četiri asista, te Andre Igoudala sa 11 poena i šest skokova. Četvrta utakmica finala bit će odigrana također u Oracle Areni u Oaklandu u noći sa petka na subotu, u 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu, a onda se serija ponovno seli u Toronto, gdje će 11. lipnja biti odigrana peta utakmica finala NBA doigravanja.

NBA finale – 3. utakmica

Golden State – Toronto 109-123

(Toronto vodi s 2-1 u seriji na četiri pobjede)