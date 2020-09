NEVJEROJATNI NIKOLA JOKIĆ RASPAMETIO AMERIKANCE: Pogledajte kako je najboljeg centra lige bacio u očaj

Odlični srpski centar Nikola Jokić u srijedu rano ujutro nije bio najefikasniji igrač svoje momčadi Denver Nuggetsa u pobjedi nad Lakersima 116:104 (22 poena uz 10 skokova), ali je pokazao da je trenutno jedan od najboljih centara lige, pravi All Star prospekt.

Congratulations to the 2019-20 All-NBA First Team! ⭐️ pic.twitter.com/rGYCKdjT8K

DENVER SMANJIO PROTIV LAKERSA U FINALNOJ SERIJI ZAPADA: Zvijezda Nuggetsa nokautirala LeBrona Jamesa usred utakmice

Posebno je bio upečatljiv njegov šut krajem druge četvrtine preko najboljeg centra lige, člana prve petorke NBA-a u ovoj sezoni Anthonyja Davisa sa zvukom isteka napada. Davis ga je bio pritisnuo, a Jokić je iz teške situacije zabio šut iz okreta.

Pogledajte i ovo genijalno dodavanje Jokića.

What other big is playmaking like this? pic.twitter.com/tyvwYdfxdC

— Denver Nuggets (@nuggets) September 23, 2020