NEVJEROJATNI LUKA DONČIĆ PRVI FAVORIT ZA MVP NAGRADU: Svi živi pričaju i govore samo o njemu; ‘Počeo je plašiti suparnike kako napreduje’

Noćas po hrvatskom vremenu započinje nova NBA sezona. Kad govorimo o prošloj, prva priča je nesumnjivo bila pobjeda Lakersa, povratak na najviše postolje, na vrh desetljeće kasnije. No, osim pauze zbog koronavirusa, bilo je i drugih priča oko LA prstena koje su dijelile medijski fokus ili su, kao u slučaju Luke Dončića, ukrali dobar dio tog fokusa.

NBA Predictions 2020/21

Finals: Lakers vs Bucks

MVP: Luka Doncic (watch out for Steph and AD though)

ROY: Melo Ball

6MOY: Montrezl Harrell

FMVP: LeBron James 👀 — Jimmy B. (@JayNarweh) December 22, 2020

Veliki protagonist sezone

Dončić je bio jedan od velikih protagonista minule sezone. Njegov je napredak bio fascinantan, što je utjecalo na igru ​​i njegove brojke, a Mavse je odveo na šesto mjesto na Zapadu, nakon nekoliko godina franšize ne gledajući u doigravanje. Madridska Marca donosi tekst o fantastičnom 21-godišnjem Slovencu u kojem stoji kako su ga njegove nevjerojatne prošlosezonske igre dovele i u krug potencijalnih kandidata za MVP nagradu. Prema ovom poznatom madridskom dnevnom sportskom listu, pet je razloga zašto će Luka Dončić, koji je u NBA u Dallas otišao iz Real Madrida gdje je stasao kao košarkaš i pokazao se košarkaškom svijetu, u novoj sezoni postati MVP po prvi put u mladoj NBA karijeri, nakon All Star utakmice.

‘Više nije pitanje hoće li Dončić ikada osvojiti MVP, već kada će’

“Više nije pitanje hoće li Dončić ikada osvojiti MVP, već kada će. A odgovor bi mogao biti … ove sezone. To je pet razloga zbog kojih bi klađenje na Slovenca bilo najsigurnije. Njegov napredak ne samo da je iznenadio sve, već je i počeo plašiti svoje suparnike jer nije mogao promašiti, a prošle sezone bio je i vodeći u ligi u triple-doubleima (17). Već je tada dosegao MVP razinu. Ali, iako njegovi brojevi govore o njegovoj igri, njegov utjecaj i sposobnost da dominira u svakom trenutku svake igre čine ga još smrtonosnijim. Bilo je utakmica u kojima je ostavljao dojam da je veteran koji se igra s novacima, muškarcem među djecom, kad je on mladić od svega 21 godine. Još jedna godina u NBA ligi što za njega znači više poštovanja sudaca i rivala i njegova će dominacija sigurno rasti”, stoji u tekstu Marce. I ESPN je nedavno u svojoj analizi uoči početka nove sezone došao do zaključka kako je Luka broj jedan za MVP nagradu.

Strašne brojke za jednog 21-godišnjaka

Luka Dončić prošle sezone je u regularnom dijelu bio na prosjeku od 28.8 poena po susretu, 9.4 skoka i 8.8 asistencija po susretu. U playoffu imao je prosjek od 31.0 poena, 9.8 skokova i 8.7 asistencija po susretu. Trenutno je u karijeri na prosjeku od 24.7 poena, 8.5 skokova i 7.3 asista po susretu.