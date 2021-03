Košarkaši Utah Jazza Bojana Bogdanovića noćas po hrvatskom vremenu u Philadelphiji kod 76-ersa izgubili su svoju devetu utakmicu sezone, drugu uzastopnu i treću u posljednja četiri susreta. Utakmica je nakon produžetka na kraju završila 131:123 za domaće košarkaše. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Ovo im je drugi put ove sezone da su izgubili svije zaredom, ali i dalje su Jazzeri sa skorom 27-9 najbolja momčad lige.

#NBA Joel Embiid (40 PTS, 19 REB) knocks down the OT-forcing triple in the eventual @sixers win over the @utahjazz

Tobias Harris: 22 PTS, 10 REB

Ben Simmons: 17 PTS (8-11 FGM), 6 AST pic.twitter.com/DyuJT70WCV

— alibra (@Aliyu0Aliyu) March 4, 2021