Ivica Zubac briljirao u Detroitu

Sjajni hrvatski centar LA Clippersa Ivica Zubac nastavio je s dobrim igrama u NBA ligi. On je noćas po hrvatskom vremenu u Detroitu protiv domaćih Pistonsa, u tijesno izborenoj pobjedi svoje momčadi 100:98 (sedmoj uzastopnoj za Clipperse, u posljednjih 20 susreta imaju 15 pobjeda), ostvario double-double učinak od 18 poena i 13 skokova uz 1 blokadu i dvije ukradene lopte. Bio mu je to drugi napadački učinak sezone i peti put da je imao najmanje 13 skokova. Najviše skokova ove sezone imao je 4 veljače protiv Cavsa, njih 16.

HRVATI ODUŠEVILI: Fantastični Bogdanović bio najbolji, Zubac i Šarić pokazali klasu; Babo u trećoj četvrtini proživio pravu dramu

Sjajan učinak Zupca

Ivica Zubac : 18 points on 6-10 shooting, 6-7 from the FT line & 13 rebounds in 32 minutes

Luke Kennard : 17 points on 5-17 shooting, 1-6 from 3, 6-7 from the FT line & 10 rebounds in 39 minutes — Lee Harvey (@MusikFan4Life) April 15, 2021

Reggie Jackson (season-high 29 PTS) hits the game-tying and game-winning jumpers to send the #LAClippers to 7 straight! Ivica Zubac: 18 PTS, 13 REB

Luke Kennard: 17 PTS, 10 REB pic.twitter.com/UufevLNEWq — Ɉɇᵽħŧħɇ (Ꝋꝴ 4 ꮢꬲaꝇ )💫 (@thejet_on4) April 15, 2021

Šut iz igre imao je 6-10, slobodna je gađao 6-7. Bio je prvo ime utakmice u skokovima, drugi najbolji košarkaš svoje momčadi po učinku i ukupno treći strijelac susreta. Naravno, Zubac je krenuo u utakmicu u startnoj petorci…

Clippers starters tonight vs. Pistons: Reggie Jackson

Luke Kennard

Terance Mann

Marcus Morris

Ivica Zubac — Tomer Pfizarly (@TomerAzarly) April 14, 2021

Bio mu je to dvanaesti double-double učinak u sezoni. Zu je imao nekoliko zapaženih poteza koji su osvanuli i na Twitteru…

Jackson zabio 2,3 sekunde prije kraja za pobjedu

Reggie Jackson (29 poena) i Luke Kennard (17 poena i 10 skokova) pokazali su se u ovom dvoboju. Njih dvojica odveli su ozljedama desetkovane Los Angeles Clipperse do impresivne pobjede u Motownu. Najbolji u redovima poražene momčadi bio je Jerami Grant s 28 poena.

Jackson je zabio šut 2,3 sekunde prije kraja protiv svoje bivše momčadi, donijevši Clippersima sedmu uzastopnu pobjedu. Clippersi su se vratili iz zaostatka od 11 poena u četvrtoj četvrtini unatoč tome što su igrali bez nekoliko ključnih igrača. Kawhi Leonard, Paul George, Serge Ibaka, Patrick Beverley i Marcus Morris bili su svi out za nastup u Detroitu, gradu Forda.

‘Imamo dubinu u momčadi’

“Imamo dubinu u momčadi”, rekao je Kennard i nastavio:

“Imamo tipove koji mogu, koji znaju igrati.”

Clippersi su u posljednjoj minuti zaostajali za pet poena, ali Terance Mann zakucavanjem je smanjio na 98:95, a nakon što je Detroitov Jerami Grant izgubio loptu blizu sredine terena, Jackson se pogodio tricu i izjednačio na preostalih 19,0 sekundi do završetka.

Amir Coffey je potom došao do ukradene lopte, a nakon isteka vremena Jackson je zabio za slavlje u posljednjim trenucima.

REGGIE JACKSON. BALL GAME 😤 pic.twitter.com/Loxf0Ei0Mj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2021

Killian Hayes promašio je tricu na drugom kraju za pobjedu Pistonsa.

“Na kraju sam napravio nekoliko pogrešaka”, izjavio je Grant i dodao:

“Preuzet ću krivnju za to.”

Jackson i Kennard, obojica su bili s Pistonsima prošle sezone. Jackson je pristao na otkup ugovora prije nego što je sezona završila, a Kennard je razmijenjen u sezoni.

Raptorsi bolji od Spursa

Toronto Raptors su kod kuće pobijedili San Antonio Spurse sa 117:112, a do slavlja su ih predvdili OG Anunoby sa 22 i Pascal Siakam sa 20 koševa i 11 skokova.

Raptors su vodili s jednim košem na poluvremenu, s devet na kraju treće četvrtine i s tri na početku zadnjeg dijela utakmice i to je bilo najviše što im se San Antonio približio.

Kod Spursa najboli je bio Derrick White sa 25 poena, a Luka Šamanić nije igrao.

Triple – double Russella Westbrooka

Russell Westbrook se sinoć približio Oscaru Robertsonu po broju ostvarenih triple-doubleova u karijeri, sada ih ima 11 manje od rekorda nakon šo je sinoć u pobjedi Washington Wizardsa 123-111 nad Sacramento Kingsima upisao šesti zaredom.

BEASTBROOK: 25 PTS, 15 REBS, 11 ASTS, 4 STLS ⭐️ That's his 10th triple-double in his last 11 games.#WizKings | @russwest44 pic.twitter.com/7NhZL57SZN — Washington Wizards (@WashWizards) April 15, 2021

Westbrook je utakmicu završio sa 25 ubačaja, 15 skokova i 11 asistencija te četiri ukradene lopte, a Bradley Beal je dodao 31 koš za Wizardse. Westbrooku je to 24. triple-double ove sezone i 170. u karijeri. Robertson je rekorder sa 181 triple-doubleom.

De’Aaron Fox je bio najbolji pojedinac Kingsa sa 33 pogotka.

NBA rezultati:

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 105:130

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 90:103

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 123:117

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 117:112

(Luka ŠAamanić nije igrao za San Antonio)

Detroit Pistons – LA Clippers 98:100

(Ivica Zubac je odigrao 32 minute za LA Clipperse, zabio je 18 koševa i upisao 13 skokova, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i jedan blok)

Chicago Bulls – Orlando Magic 106:115

New Orleans Pelicans – New York Knicks 106:116

Houston Rockets – Indiana Pacers 124:132

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 109:147

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 113:114

Denver Nuggets – Miami Heat 123:106

Sacramento Kings – Washington Wizards 111:123