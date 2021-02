Bojan Bogdanović sudjelovao je u novoj pobjedi Jazzera sa 11 poena, Zubac briljirao za Clipperse

Luda utakmica odigrana je noćas po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju gdje je domaći Utah Jazz najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića pobijedio Philadelphiju 134:123, u susretu u kojoj su noć za pamćenje imala dva košarkaša, Jordan Clarkson i Ben Simmons.

we've won 19 of our last 20 games. WE'VE WON 19 OF OUR LAST 20 GAMES!#TakeNote pic.twitter.com/NJ47z5JRjJ — utahjazz (@utahjazz) February 16, 2021

Jordan Clarkson postigao je season-high 40 poena za Jazz, dok je prvo ime Philadelpije bio Ben Simmons sa najboljim učinkom karijere u poenima 42.

Clarkson pogodio osam trica, career-high Bena Simmonsa

Clarkson je pogodio osam trica, a nominalno prva zvijezda Utaha Donovan Mitchell dodala je 24 poena kako bi pomogao Jazzerima da prebrode rani deficit od 14 koševa. Utah (23:5) je sad na osam uzastopnih utakmica bez poraza i 19 pobjeda u 20 posljednjih susreta. Igraju sjajno, trenutno najbolje u ligi.

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović odigrao je solidnu utakmicu. Počevši u petorci na mjestu beka šutera, Babo je za 34 minute ubacio 11 poena uz 5 skokova za Jazz. Za dva je gađao 4-12, za tricu katastrofalnih 0-6, slobodna 3-3…

Jordan Clarkson is ON FIRE. 🔥 40 PTS, 8 3PM for the @utahjazz guard.. they lead PHI with under 5 to play on NBA LP. pic.twitter.com/yBQtHzDVDt — NBA (@NBA) February 16, 2021

Philadelphia (18:10) je igrala bez Joela Embiida zbog ozljede leđa. Igrajući bez svog All-Star košarkaša, Simmons je još imao 12 asistencija i devet skokova – jedan da mu je nedostajao za triple-double. S lakoćom je nadmašio svoj prethodni rekord u broju poena od 34 koša postavljen 7. prosinca 2019.

Ben Simmons is BALLIN’ 😤 He has a career-high 42 and counting pic.twitter.com/WBT0QPs7JC — Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2021

Tobias Harris imao je svojih najvećih ovosezonskih 36 poena za Sixerse. Royce O’Neale pogodio je uzastopne trice kako bi ugušio posljednji pokušaj Philadelphije. Harris je tricom doveo Utah do vodstva 129:118 2:12 minute prije kraja susreta. Australski veteran Joe Ingles dodao je 20 poena za Jazz.

Simmons je u četvrtoj četvrtini postigao osam uzastopnih poena za smanjenje vodstva Jazza na 110:104 s preostalih 8:40 do kraja. Nekoliko minuta kasnije pronašao je Harrisa za tricu kako bi smanjio na 113:109 za Jazz. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Zubac letio parketom, zakucavao, igrao jaku obranu

Fantastičnu utakmicu odigrao je Ivica Zubac u dresu Clippersa. On je u noćašnjoj pobjedi nad Miamijem u Los Angelesu 125:118 ubacio 22 poena uz 8 skokova za 28 minuta igre. Šut za dva imao je fantastičnih 9-11, dok je slobodna gađao 4-4. Bila mu je ovo najbolja utakmica sezone što se tiče poena ali i općenito, te jedna od najefikasnijih ikad u NBA karijeri.

Without Kawhi and PG, the Clippers got a collective effort from EVERYBODY to get a win over Miami: Marcus Morris: 32 PTS, 11/15 FG

Ivica Zubac: 22 PTS, 8 REB

Lou Williams: 18 PTS, 10 AST

Amir Coffey: 15 PTS, 5/6 3FG

Terence Mann: 15 PTS, 6 REB

Luke Kennard: 10 PTS, 4 AST — Joey Linn (@joeylinn_) February 16, 2021

Marcus Morris Sr. (32 PTS on 11-15 shooting) leads the @LAClippers to 4 straight wins! Ivica Zubac: 22 PTS (9-11 FGM)

Lou Williams: 18 PTS, 10 AST

Jimmy Butler: 30 PTS, 10 REB, 10 AST pic.twitter.com/QLxzodXbXL — NBA (@NBA) February 16, 2021

Pogledajte samo što je sve radio…

Morris zabio 32 uz 6 trica

Marcus Morris zabio je svojih najvećih ove sezone 32 poena i šest trica, a Los Angeles Clippersi pobijedili su za četvrtu uzastopnu pobjedu. Clippersi su igrali bez najboljeg dvojca Kawhija Leonarda i Paula Georgea, koji su drugu večer zaredom bili vani zbog ozljeda.

Morris je prikupio sezonska 23 boda tijekom nedjeljne pobjede nad Clevelandom i vratio se snažno, postigavši ​​26 u prvom poluvremenu. Clippersi su pobijedili osam od 11.

Jimmy Butler imao je 30 poena, 10 skokova i 10 asistencija za Heat. Izvršio je svih 10 slobodnih bacanja. Bam Adebayo dodao je 27 poena i 12 skokova, a rezervni igrač Tyler Herro ubacio je 27 poena.

Lou Williams je imao 18 koševa i 10 asistencija, a igrač koji može odigrati u oba smjera Amir Coffey zabio je svojih najboljih ove sezone 15 koševa i pet trica, najviše u karijeri. OVDJE pogledajte što se sve događalo u ovoj uzbudljivoj utakmici.

NBA rezultati:

Utah – Philadelphia 134:123

Bojan Bogdanović igrao je za Utah 33:58 minuta i postigao 11 koševa (šut za dva 4-6, trica 0-6, slobodna bacanja 3-3) uz 5 skokova

LA Clippers – Miami 125:118

Ivica Zubac igrao je za LA Clipperse 28:17 minuta i postigao 22 koša (šut za dva 9-11, slobodna bacanja 4-4) uz 8 skokova, 1 asistenciju i 1 osvojenu loptu

New York – Atlanta 123:112

Golden State – Cleveland 129:98

Sacramento – Brooklyn 125:136

Indiana – Chicago 112:120 (produžetak)

Washington – Houston 131:119