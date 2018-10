NET.HR DOZNAJE: Potresi u Cedeviti kakvi se ne pamte! Predsjednik, sportski direktor, trener i nekolicina igrača odlaze iz kluba?

U KK Cedevita radi se potpuna rekonstrukcija

Vijest da nakon 10 godina predsjednik kluba Mladen Veber i sportski direktor Matej Mamić napuštaju Cedevitu, odjeknula je u hrvatskim košarkaškim krugovima. Iz kluba se još nisu oglasili po tom pitanju, niti neće dok stvar ne bude službena.

Što se tiče Mateja Mamića, on nam tijekom jutra nije odgovarao na pozive. No, kako Net.hr doznaje iz neslužbenih izvora, doći će do velikih promjena i raznih rošada u klubu.

Kako se priča, moguće je da ode i trener Sito Alonso i da dođe do smjene nekolicine igrača, a činjenica je da je klub vrlo nezadovoljan njime jer je Španjolac složio momčad s namjerom da osvoji ABA ligu, a loš start je uzrokovao neke poremećaje u odnosu na planove.

Klub gleda prema budućnosti

Sad će klub odlučiti što je najbolje za budućnost. U Cedeviti planiraju otpustiti dva igrača Josha Magettea i Elgina Cooka, te vratiti Jacoba Pullena, javlja Sportklub pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Nakon promjene cijele momčadi krajem prošle sezone i vrlo lošeg ulaska u novu, stvari u Cedeviti nikako nisu dobre. Prvak Hrvatske ima već tri poraza u ABA ligi u četiri odigrana kola i Alonsova momčad u prvom mjesecu nove sezone bila je negledljiva na parketu.

U klubu se nezadovoljstvo akumuliralo godinama

Također, jasno je kako otkaz Mateju Mamiću prijeti i zbog toga što se nezadovoljstvo u klubu akumuliralo godinama i kako nisu sve stvari na mjestu, makar on nije jedini i glavni krivac za krive procjene koje su se dogodile u klubu godinama unazad…

Izvor nam navodi i kako postoji mogućnost da su u klubu nezadovoljni radom Vebera, pa je i to jedna od mogućih opcija njegovog odlaska, kao i to da je kod njega jednostavno došlo do zasićenja nakon godina obavljanja ovog odgovornog posla.

Do konflikta Webera i Upravnog odbora kluba nije došlo?

Nadalje, govori nam izvor blizak klubu kako do konflikta Vebera i Upravnog odbora kluba navodno nije došlo, nego se jedino gleda prema drugoj opciji. Upravni odbor donosi odluke koje se smatraju kako su najbolje za klub i u tom smjeru ide i ova priča. Trenutno se još raspravlja o njihovim sudbinama, ali odlazak je realna opcija koju će klub obznaniti kad i ako bude i službena.

Više bi se trebalo znati i neke stvari bi se trebale zaključiti nakon večerašnje utakmice 4. kola skupine B Eurokupa protiv Lokomotiv Kubana u Dvojci zagrebačkog Doma sportova. Vitaminaši velikog favorita dočekuju sa zadovoljavajućim skorom 2-1, ali ako izgube Alonso bi mogao biti sljedeći na listi za odstrel.