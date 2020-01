NEPOZNATI DETALJI IZ ŽIVOTA DINE RAĐE: Otkrio kako je upoznao Antu Gotovinu pa iznenadio – ‘Uzdržavam sina poginulog Vukovarca’

‘Gotovina je jedna jako intrigantna ličnost i mene je uvijek zanimao taj njegov lik i djelo’

Legendarni hrvatski košarkaš i bivša NBA zvijezda, Dino Rađa, gostovao je u emisiji “U svome filmu”, a tamo je progovorio o brojnim malopoznatim ili čak nepoznatim detaljima iz svoje karijere i privatnog života. Rađa je dobro poznat kao veliki humanitarac, ali sada je otkrio nešto zaista posebno.

“Imam jedno dijete iz Slavonije kojemu je otac poginuo prije nego što se rodio, u Vukovaru. Ima 27 godina, taj momak, čovjek, ja njega doživljavam kao svoje dijete. Otpratio sam ga od trećeg mjeseca do dan danas. Doktor je i to mi je veliki ponos. On je moj. Ima još ljudi kojima sam plaćao operacije u Americi, djece kojoj pomažem u školovanju”, otkrio je Rađa.

Upoznao Gotovinu

Zatim je govorio o jednom od zanimljivijih trenutaka iz svog privatnog života, onom kada je upoznao hrvatskog generala i ratnog heroja Antu Gotovinu. Bilo je to u trenucima kada je ovaj bio u haškom zatvoru.

“Gotovina je jedna jako intrigantna ličnost i mene je uvijek zanimao taj njegov lik i djelo. On nije zločinac… Dobio sam priliku upoznati ga preko jednog prijatelja. Nismo se znali prije, osim preko medija i trebalo je njega pitati za dozvolu. Nakon razgovora s njim, jednostavno sam stekao dojam o njemu. Dojam da ne može biti zločinac i da je on profesionalni vojnik. I film koji je izašao nedavno mislim da puno toga govori, mislim da ga dobro oslikava. Ostavio je na meni dojam profesionalca, pravog vojnika”, objašnjava Rađa.

Odnos s Draženom

Imao je Rađa tu čast igrati s Draženom Petrovićem s kojim je osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Barceoni 1992. godine, a o prerano poginulom košarkaškom genijalcu priča sa sjetom i tugom.

“Njegova smrt je jedan od najtužnijih momenata u mojoj karijeri i generalno u životu. To nas je sve skupa duboko potreslo. Oprostili smo se na aerodromu, on je krenuo u jednom smjeru, mi u drugom. Za par sati ti jave da je stradao, pa se nekako nadaš da je samo nešto polomio, da neće moći igrati samo prvenstvo. A onda sam nazvao Mirka Novosela i dobio informaciju iz prve ruke. Mogu vam reći da u tom trenutku, da nisam sjedio u fotelji, da bi pao u nesvijest. Prvi odlazak na trening nakon pet, šest dana, ne možeš izaći iz svlačionice. Ne možeš od suza i emocija izaći na teren, jer stalno ti se vrti u glavi da on više nije tu. To je bila jedna teška, teška situacija”, rekao je Rađa.

Kakav je Dražen bio pritvano? “A izvan terena bio je totalno drugačiji. On bi me zvao svaka dva tri dana na telefon iz SAD-a, dakle u vrijeme dok nije bilo interneta. Znao sam proceduru. Moram imati Sportske novosti, pa je uslijedilo čitanje svih rezultata. Tko je koliko dao koševa, golova. Vaterpolo, rukomet, nogomet, treća košarkaška liga, primjerice kako je završilo Val iz Kaštela protiv Junaka iz Sinja. Sve je morao znati”, otkriva Rađa.