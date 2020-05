NEOČEKIVANI JUNAK BULLSA: Umalo je pokvario Jordanov plan, ali onda je zabio za povijest; ‘Vikao sam bit ću spreman, bit ću spreman’

Foto: Screenshot: ESPN (The Last Dance)

Foto: Screenshot: ESPN (The Last Dance) Autor: Silvijo Maksan 08:48 20.05.2020

Posljednji Ples Stevea Kerra i Bullsa

Steve Kerr jedan je od junaka Posljednjeg Plesa (The Last Dance), popularnog dokumentarca o slavnoj dinastiji Chicago Bullsa, koja se premijerno svake nedjelje u posljednjih mjesec dana, po dvije epizode, emitirala na uglednom ESPN-u, koji ju je i producirao. Svih deset epizoda sada možete pogledati na Netflixu.

ZAŠTO JE UGAŠENA MOĆNA DINASTIJA BULLSA? Glavni krivac otkrio svoju stranu priče, ovo baca drugačije svjetlo na Posljednji ples

Svaki mu je šut bio bitan

Sadašnji trofejni trener Golden State Warriorsa iskoristio je trenutak koji ti se jednom u životu pruža, pogotovo u njegovom slučaju. Bio je, naime, Kerr važan igrač s klupe, rezervni play koji je po utakmici imao možda pet, šest šuteva i koji je svaki morao iskoristiti, kako bi i dalje bio “unutra” kod Phila Jacksona.

I iskoristio je onaj najbitniji. U finalu 1997. protiv Utah Jazza u United Centeru u utakmici broj 6 velikog finala NBA lige. Kerr se dosta mučio u utakmici.

No, hrabro se borio. Kako je to i sam u dokumentarcu rekao, “Michael Jordan me poštovao jer je znao koliko se borim i naporno radim. Davao sam i više od sebe nego što sam realno mogao”.

No, u finalu mu nije išlo… Krivio se zbog toga. Svaki šut bio mu je bitan. Byron Russell zabio je 28 sekundi prije kraja za 86:86 i Phil Jackson brzo je pozvao time-out.

‘Ako ode na tebe, bit ću spreman’

Sjeli su igrači na klupu, a Michael Jordan spustio je glavu i promrmljao “Steve, budi spreman”, da se na kamerama ne čuje i ne vidi što je rekao, jer je Jordan konstantno bio u središtu pozornosti medija, pa i u trenucima time-outa jer su okolo bile postavljene kamere i mikrofoni.

Kerr je onako uzbuđeno rekao:

“Ako ode na tebe, bit ću spreman”.

Kerr u sadašnjosti u dokumentarcu opisuje taj trenutak i ističe kako je vikao “bit ću spreman, bit ću spreman” I bio je…

Jordan je znao da, ako ga budu udvajali, da će Steve biti slobodan. Jordan je dobio loptu, ušao u reket a na njemu su bili Stockton i Russell, koji je imao ulogu čuvanja Michaela u momčadi Jazzera. I tada je Jordan dodao Kerru na “visoka slobodna”, koji posprema loptu kroz mrežicu pet sekundi prije kraja i sa zvukom sirene za kraj napada, za ludnicu u dvorani i peti naslov. Kerr je tako postao junakom Bullsa, kao što je John Paxon postao 1993. protiv Phoenix Sunsa u Phoenixu, kad je zabio odlučujuću tricu za pobjedu i treći naslov.