NEMA KOŠARKE DO JESENI: FIBA na sastanku odlučila da se odgađaju sva europska prvenstva

Otkazivanje svih 16 europskih prvenstava u košarci za mlađe dobne kategorije, Europskog prvenstva za male zemlje te promjena sustava natjecanja za klupska natjecanja kako bi mogla biti dovršena u rujnu ili listopadu, epilog je sastanka Upravnog odbora FIBA Europe, održanog u utorak putem video-konferencije, prioćili su u srijedu iz ove organizacije.

Na početku sastanka predsjednik FIBA Europe Turgay Demirel najavio je kreiranje plana za doba po završetku borbe s pandemijom bolesti COVID-19 u kojem će se pažljivo procijeniti sadašnja situacija u Europi i pripremiti upute za vraćanje europske košarke u normalnu kolotečinu. Plan će biti predstavljen na novom sastanku Upravnog odbora u svibnju.

Teške odluke

Otkazivanje prvenstava mlađih dobnih kategorija za sobom povlači nekoliko dodatnih odluka: neće biti ispadanja ni promocije u viši rang u 2020., a muške i ženske reprezentacije koje će 2021. sudjelovati na Svjetskom prvenstvu do 19 godina bit će određene prema sadašnjem FIBA renkingu za mlađe uzraste; za nova natjecanja će nacionalni savezi prijavljivati svoje reprezentacije ovisno o snazi pojedine generacije i financijskim mogućnostima.

Svi organizatori prvenstava mlađih dobnih kategorija imat će priliku ugostiti turnire u 2021., ako će im to odgovarati. Ako bude onih koji će odustati od kandidature, novi kandidacijski proces bit će obavljen u jesen 2020.

Prekinuta klupska natjecanja Euroliga za košarkašice, ženski EuroCup i muški FIBA Europe Cup bit će dovršena u rujnu i listopadu ove godine uz modificiran sustav natjecanja. Odlučeno je da će se završnica FIBA Europe Cupa igrati po formatu Final Foura, dok će pobjednici Eurolige i EuroCupa kod košarkašica biti odlučeni na Final Eight turniru. Svaki će od tih turnira biti organiziran u jednom mjestu, a konačna odluka o domaćinima i datumima natjecanja bit će donijeta u svibnju, nakon konzultacija s klubovima, nacionalnim savezima i ULEB-om.

Brojne odgode

O sudbini Europskih prvenstava za košarkašice i košarkaše 2021., s obzirom na odgodu Olimpijskih igara do ljeta sljedeće godine, bit će raspravljano u četvrtak na sastanku Izvršnog odbora, a konačna odluka bit će donijeta nakon konzultacijs lokalnim organizacijskim odborima ovih natjecanja. EuroBasket za košarkaše trebao bi biti održan od 2. do 19. rujna 2021. u Češkoj, Gruziji, Italiji i Njemačkoj, dok bi se košarkašice za naslov prvakinja Europe trebale boriti od 17. do 27. lipnja u Francuskoj i Španjolskoj.

Predviđena Generalna skupština FIBA Europe, koja je trebala biti održana u Vilniusu sljedećeg mjeseca, odgođena je za jesen 2020.