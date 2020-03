[VIDEO] NEIZVJESNA JE SUDBINA PH, ALI IZ ZADRA ODRIJEŠITO PORUČUJU: ‘Ne želimo osvojiti naslov za stolom, nego na terenu’

‘Ne želimo osvojiti naslov za stolom, nego na sportski način, na terenu’

Situacija s koronavirusom prekinula je i košarkaško prvenstvo Hrvatske, u trenutku kad je vodeća momčad prvenstva Zadar s 39 bodova, bodom više od drugoplasirane Cibone i tri više od Splita. I dok se čeka službena odluka iz HKS-a o (ne)nastavku prvenstva, iz Zadra poručuju – “Ne želimo na taj način osvojiti prvenstvo”.

‘STRAHOVAO SAM ZA SVOJ ŽIVOT. JEDVA SAM PREŽIVIO’: Poznati španjolski košarkaš otkrio kako je to imati koronu

‘Ova situacija s koronavirusom nas je sve snašla’

“Ova situacija s koronavirusom nas je sve snašla, tako da je malo delikatno to sve, ali u principu svi čekamo da Savez donese eventualni prekid, kakva god bude odluka o nastavku sezone. U slučaju prekida sezone, takvo što nikom ne odgovara, pa ni nama, jer sam uvjeren da bi mi uzeli taj naslov prvaka. Ali, pošto je situacija takva kakva je, nismo veseli ni mi u klubu, ni igrači, kao ni navijači. Ne želimo osvojiti naslov za stolom, nego na sportski način, na terenu”, kazao nam je sportski direktor Zadra Branimir Longin i nastavio:

“Međutim, ukoliko Savez donese odluku zbog drugih liga i nekih predispozicija unutar Saveza, mi se takvoj odluci ne trebamo i ne možemo protiviti. Međutim, nama naslov prvaka kao naslov prvaka, u ovoj teškoj situaciji, ne treba”.

Osvojili Kupa nakon 13 godina

Pogotovo u sezoni u kojoj je Zadar nakon 13 godina posta u grad donio Kup Hrvatske i u kojoj se stvorila jedna dobra, pobjednička atmosfera, ponajviše zbog tog uspjeha…

“Jesmo da, uzeli smo taj Kup. Dobro, ABA liga je jedna druga priča. Međutim, prvenstvo Hrvatske smo shvatili dosta ozbiljno. Htjeli smo biti prvi na tablici, imati prednost domaćeg terena. Tu smo uložili veliki trud i napor. Bili smo na dobrom putu da ga osvojimo na jedan regularan način, ali eto nažalost možda nećemo doći do kraja našeg puta zbog više sile, pobjedničkog puta. Situacija je teška i svi smo u nekoj istoj gabuli. Nekako bi najpoštenije bilo sve to zamrznuti i ligu početi, tj sljedeće prvenstvo započeti u kolovozu, rujnu mjesecu, ako Bog da”, govori nam Branimir Longin i za kraj teksta osvrće se na igrače, koji su u samoizolaciji kod svojih kuća…

‘Kolektivno ne treniramo od 13. ožujka’

“Mi u principu ne treniramo tamo od 13. ožujka, što se tiče kolektivnog treninga. To je jedna priča koja je najozbiljnija u svemu ovome, koliko god oni rade kod kuće i trude se u svojim individualnim treninzima, jednostavno to je daleko ispod forme, kakva bi morala biti za nastavak prvenstva, za onaj najjači ritam. To neće biti kvaliteta košarke koju zaslužujemo gledati i igrati”, zaključio je Branimir Longin.