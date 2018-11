NE, ON NIJE ZLATAN IBRAHIMOVIĆ: BiH košarkaš priznaje da ga mnogi zaustavljaju i traže fotografiju iz krivih razloga

Sličnost između njih je očita

Bosanskohercegovački košarkaš Nihad Džedović već je pet godina igrač minhenskog Bayerna, a već neko vrijeme ima problem budući da ga ljudi zaustavljaju i traže od njega zajedničku fotografiju uvjereni da će se moći pohvaliti pričom kako su upoznali Zlatana Ibrahimovića.

Priča iz Pariza

Sličnost je tu, a priču je potvrdio sam 28-godišnji košarkaš u razgovoru za Facebook-profil Eurolige.

“Njegovi su geni balkanski, odnosno iz bivše Jugoslavije. Budući da sad puštam kosu, gotovo svakodnevno označavaju me na Instagramu ili Twitteru. Proveo sam ovog ljeta tri dana u Parizu i ne mogu reći svi, ali svaka druga osoba me zaustavljala da bismo se fotografirali. To je nevjerojatno”, ustvrdio je Džedović.