NIJE OVO NIKAKVA NOVA ERA HR KOŠARKE: Evo u čemu je, u stvari, tajna senzacionalne Mršićeve Hrvatske koja je oduševila i Vincea Cartera

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije Veljkom Mršićem

Hrvatska košarkaška reprezentacija već nakon četiri utakmice kvalifikacija, odnosno dva reprezentativna ciklusa, izborila je kao neporažena u skupini plasman na EuroBasket 2021.

[VIDEO] HRVATSKI KOŠARKAŠI SE NAKON OGROMNOG USPJEHA VRATILI U ZAGREB: Izbornik progovorio o njihovoj tajni; ‘To se osjeti na parketu…’

‘Momčad smo s velikim M’

Izbornik reprezentacije Veljko Mršić u Istanbul je poveo 14 igrača. Uglavnom se tu radilo o onima koji su sjajno reagirali u prva dva sraza protiv Švedske u Zagrebu i u Nizozemskoj, kao i na Ljetnoj ligi i u Kini 2019., znači koji su od ranije bili tu. Svi su imali negativne testove, bili su zdravi, i u Istanbulu Mršić ih je zajedno sa suradnicima doveo u optimalno stanje, jer su došli u različitim ritmovima. Neki su igrali za vikend, neki su bili deset dana bez utakmica…

Našlo se rješenje, formula i to ona pobjednička. I protiv Turske i protiv Švedske dečki su odigrali sjajno i pokazali da su s razlogom tu.

“Napravili smo glavni cilj već nakon četiri utakmice, a to je odlazak na EuroBasket. No, ono što mene osobno najviše veseli i na čemu sam najviše inzistirao je da imamo jednu dobru atmosferu, da smo momčad s velikim M. I to se primjećuje. Upravo zbog toga je takav skor od 4-0 u ovim kvalifikacijama. No, bez obzira na sve, mi i dalje stojimo čvrsto s obje noge na zemlji”, kazao nam je u uvodu razgovora Veljko Mršić, koji nam se javio za vrijeme puta iz Zagreba i Zadar, gdje se vraća svojim klupskim obvezama u KK Zadar na mjestu trenera prve momčadi.

Nakon pobjede protiv Švedske, Mršić je izjavio kako se ovdje ne radi o nikakvoj novoj eri hrvatske košarke, nego o zajedništvu u momčadi, timskoj igri igrača koji uživaju igrati za reprezentaciju…

“Točno tako. Nije to nikakva nova nova era, niti smo mi napravili nešto epohalno. Ljudi prepoznaju zajedništvo, momčadsku igru, da se momci žrtvuju jedan za drugog i to je osnovni preduvjet da bi se napravilo nešto veliko”, objasnio nam je Mršić.

‘Pojedinac, kako god dobar bio, neće moći sam nešto napraviti’

U svom prvom intervjuu nakon što je postao izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije, upravo za portal Net.hr, izbornik nam je kako se mora napraviti momčad i kako će se igrači birati upravo po tim nekim karakteristikama, momčadskim, ali naravno da trebaju i biti kvalitetni. No, kvaliteta nije glavni i jedini faktor za ulazak u krug reprezentativaca…

“Košarka je kao svi kolektivni sportovi timski sport i pojedinac, kako god dobar bio, neće moći sam nešto napraviti. Pojedinac kako god dobar bio, ništa ne znači ako nema kolektiva. Momčad je na prvom mjestu i treba ju napraviti. Od toga treba krenuti. Ako mogu odgovoriti tim zahtjevima, onda su tu. Mi prvo moramo gledati na to da prvo veliko natjecanje imamo za dvije godine, uz uvjet ako se plasiramo na njega. I onda tu treba napraviti jedan miks i iskustva, igrača koji odmah sad mogu donijeti nešto i igrača koji će za godinu, dvije biti bolji nego što su danas”, rekao nam je izbornik Veljko Mršić u razgovoru 3. svibnja 2019.

VELJKO MRŠIĆ ZA NET.HR: ‘Cilj nam trebaju biti igrači koji mogu pobijediti Španjolsku, a ne koji gube od Nizozemske i Rumunjske’

“To je osnova kad se radi selekcija, momčadski duh. Pravljenje selekcije je multidiciplinarna nauka. Nije dovoljno uzeti samo dobrog košarkaša koji ima samo košarkaške discipline, kvalitetu, fizički potencijal na visokom nivou. Ukoliko se zanemari psihosocijalna strana svakog pojedinca, vrlo je vjerojatno da će se pogriješiti u odabiru, u selekciji. Mi smo tu obratili dosta pažnje na to. Zato sam i kazao igračima u jednom trenutku, bitno mi je kako se reagira kad brod tone. Znači, ostaju li na brodu zajedno s kapetanom, pokušavajući spasiti taj brod, ili skaču u prvi čamac za spašavanje ili u more, bježeći iz tog broda. I to je ključ. Svi mi kad ide dobro smo dobri, čak i ako mislimo nešto lošije nećemo reagirati zato što što ide dobro, pa bi moglo glupo zvučati. Međutim, treba vidjeti tko je kakav kad stvari idu loše. Tu se razlikuju oni pravi lideri od prosječnih”, govori nam Veljko Mršić koji ima jedan krug košarkaša kojem će se u budućnosti, konkretno za EuroBasket, pridodati još i NBA igrači. Tako će se slagati momčad za prvenstvo…

“U selekciji ima malo, hajmo to tako reći, uvijek jedan ili dva nova. Želimo nekog probati da vidimo kako reagiraju, kako se ponašaju u grupi, kako reagiraju kad im se priopći da nisu u krugu od 12 igrača. Ili, kako ovi koji su u 12 reagiraju kad ne igraju. Tu malo miješamo, ali jedna solidna baza postoji. S ovim što imamo sigurno je da ćemo još s nekim igračima dobiti ekstra kvalitetu. Ali, ti igrači sami sebe stavljaju u momčad, svojim igrama, ponašanjem odnosom prema nacionalnom dresu, suigračima, reprezentacijom u cjelini”.

‘Krunoslav Simon je bio s nama jedan dan, ali na kraju je ispala situacija s njegovim klubom’

Iako se najavljivalo da bi Krunoslav Simon mogao zaigrati protiv Švedske, to se ipak nije dogodilo:

“Simon je bio s nama jedan dan. Na kraju je ispala ta neka situacija s njegovim klubom. Onda ni on nije htio zaoštravati s klubom, nismo htjeli ni mi, tako da je odluka bila da ne igra. No, sigurno da će on biti jedan od kandidata za Eurobasket. On je jako dobar igrač. Kažem vidjet ćemo, daleko je još to. Ponavljam, svi koji su kandidati sami sebe stavljaju u momčad Hrvatske svojim igrama i ponašanjem”.

Nakon takvog nastupa, nezahvalno je izdvajati ikog. Svi su dali svoj doprinos, dobro reagirali, svatko na svoj način. No, jedan je igrač protiv Švedske oduševio, kao i protiv Turske (iako nije statistički briljirao) i to vrijedi istaknuti. Riječ je o košarkašu Splita Pavli Marčinkoviću. On je u prvih deset minuta utakmice gađao trice 3-3. Na kraju je susret završio s 20 poena i 8 skokova.

“On je mene oduševio svojim odnosom još tamo 2019., kad smo išli u Las Vegas na turneju i kasnije u Kinu, svojim prije svega odnosom, zalaganjem… To je jedan igrač koji je uvijek zadovoljan, odigrao on utakmicu s jednim upućenim šutom kao protiv Turske, kad je napravio puno stvari koji se ne vide u tim statističkim pokazateljima, i bude sretan i zadovoljan kao da je zabio 20 poena. I onda, drugi dan se vrati na napadačkoj strani, a obrana opet niti malo ne pati. On je jedan od lidera ove reprezentacije, kao i ostali. Ne želim nikog preskakati, tu su još Ukić, Šakić, Bilan, Rogić i ostali. Svi su bitni. Ali slažem se. Oko Marčinkovića je bilo malo skepse oko pozivanja u reprezentaciju, guranja nekih igrača u javnosti prije njega. Taj dečko je s 22-23 godine 2012. bio član reprezentacije, bio je u Ciboni da bi ga posjeli na zadnje mjesto na klupi. Nakon toga je otišao na Cipar, u Bugarsku, u Zagreb… Sad s 30 godina igra najbolju košarku u karijeri”.

Ova reprezentacija počela se stvarati upravo za vrijeme spomenute Ljetne lige 2019. u Las Vegasu, kao i poslije na nastupu na turniru u Kini. Kad govorimo o nastupu u Las Vegasu, tu postoji jedna zanimljiva priča:

Vince Carter ostao oduševljen viđenim u Las Vegasu

“Mi smo tada gubili u Las Vegasu sve te utakmice. Međutim, sa svima smo se nosili i to je jako puno pomoglo igračima koji su bili tamo. Mislim da svaki od njih je poslije puno napredovao. To je tamo jedan atletizam, puno veći nego što se igra kod nas i u Europi općenito. Prije jedne od naših utakmica koja se prenosila na ESPN-u, komentator utakmice je prišao i pitao zašto smo došli na Ljetnu ligu, koji nam je cilj itd. Rekao sam mu da nam je cilj da dobijemo dva-tri igrača koja će igrati kvalifikacije za Eurobasket. Poslije kad sam gledao snimku utakmice, taj komentator i Vince Carter koji je bio sukomentator su razgovarali, i ovaj je rekao Carteru ovo što sam mu kazao. Na to se Carter nadovezao ‘samo dva tri?’ Meni se čini da je tu puno više pravih igrača”, otkrio nam je Veljko Mršić i nastavio:

Šteta da su samo dva-tri, pa kakvi su onda ostali ako od ovih samo dvojica-trojica će biti u rerezentaciji. Ja sam malo o tome razmišljao, zapitao se da možda ne tražimo kruha preko pogače. Ako ovi momci igraju, izgaraju, ako su došli na Ljetnu ligu kad je jedno 15 igrača otkazalo, igrača koji bi morali biti sretni da uopće i dobiju poziv u reprezentaciju Hrvatske, onda je to to. Ovo što imamo ćemo pojačati. I naročito poslije kad smo otišli na turneju u Kinu, nakon tih utakmica koje smo odigrali maestralno, bez 4-5 starijih igrača koji su bili u Las Vegasu a koji nisu igrali, od starijih je bio samo Marčinković i Rogić, protiv Latvije smo, koja je bila s B selekcijom kao i mi, u 15. minuti imali 42:15. Isto kao i protiv Turaka. Onda protiv Kine, koja je bila u punom pogonu za pripreme za SP, u jednom trenutku smo ih vodili 27-28 razlike. I tu sam definitivno odlučio da će ta momčad biti baza za kvalifikacije”, zaključio je Veljko Mršić.