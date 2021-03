Inače, Vučević je na All-Star utakmici nastupio za momčad Kevina Duranta. Dobio je 13 minuta na parketu, a zabio je pet poena te uhvatio sedam skokova

Centar Orlando Magica Nikola Vučević već je neko vrijeme jedan od najboljih centara NBA lige. Statistički je iznimno učinkovit, no nije baš posebno atraktivan u igri, a i igra u osrednjoj momčadi pa je morao čekati sve do ove godine da upiše svoj prvi All-Star nastup.

Uoči svog debija među najvećim zvijezdama na planeti, Vučević je dobio zanimljivo pitanje. Novinar Sputnjik Sporta pitao ga je na konferenciji za medije što misli kakva bi danas bila reprezentacija Jugoslavije da postoji i razgovaraju li igrači nekad o tome.

‘Velika je to stvar’

“Bila bi to ozbiljna ekipa, ali nije realno da se dogodi, ono o čemu više pričamo jest kako je odlično za košarku da igrači sa naših prostora igraju u NBA ligi, koliko je važno da imaju značajne uloge. Jokić i Dončić su kandidati za MVP nagradu, ja sam All-Star, to je i velika motivacija za mlade tamo, da možeš stići do vrha“, rekao je Vučević pa dodao:

“Uvijek mi je drago da se nađemo na ovako velikom natjecanju, velika je to stvar, da dođu do NBA lige, ipak to nije lako napraviti jer je većina igrača iz Amerike. Veoma smo ponosni i trudimo se predstavljati države na najbolji mogući način“, zaključio je centar reprezentacije Crne Gore.

Inače, Vučević je na All-Star utakmici nastupio za momčad Kevina Duranta. Dobio je 13 minuta na parketu, a zabio je pet poena te uhvatio sedam skokova.