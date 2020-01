Od Bryanta se već danima opraštaju ljudi diljem svijeta, a zanimljivu anegdotu ispričao je njegov bivši suigrač Lou Williams

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u nedjelju u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji

S Bryantom je bila i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore, a poginulo je svih devetero osoba koje su se nalazile u helikopteru. Bryantovi su s još sedmero ljudi putovali na košarkaški turnir za djevojčice na kojem je Gianna trebala nastupiti.

Od Bryanta se već danima opraštaju ljudi diljem svijeta, a zanimljivu anegdotu ispričao je njegov bivši suigrač Lou Williams.

‘Najbolja osoba’

“Uvijek je govorio neka sranja. Jednom su nas razbili u Portlandu. Došao je u svlačionicu i rekao da on mora imati loptu svaki put kad pređemo centar. ‘Naučit ćete kako je to igrati s Kobejem jebenim Bryantom’. Gledao sam je li on ozbiljan. On je to mislio, bio je najozbiljniji2, ispričao je Williams te nastavio:

“No jednog dana sam mu rekao da ga kužim. On je htio da svi misle da je kreten, ali zapravo je bio jedna od najboljih osoba koje sam upoznao”, objasnio je Bryantov bivši suigrač.

Datum i vrijeme sprovoda i komemoracije još uvijek nisu poznati, a vjerojatno će se održati na stadionu Memorial Colloseum u koji stane 80 tisuća ljudi.