NBA ZVIJEZDA DOŽIVJELA NAJTEŽU MOGUĆU OZLJEDU U KOŠARCI: Čitava liga je šokirana, Amerika zabrinuta; Hoće li ikad igrati kao prije?

Nakon što je čitavu prošlu sezonu propustio jer je u NBA finalu protiv Toronto Raptorsa 2019. polomio prednje križne ligamente koljena, jedan od najboljih šutera lige Klay Thompson doživio je još težu ozljedu.

STIGLA GROZNA VIJEST ZA GOLDEN STATE WARRIORSE: Klay Thompson zbog ozljede propušta još jednu sezonu?

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6

Naime, Thompson je zaradio rupturu ahilove tetive na treningu u južnoj Kaliforniji, zbog čega će propustiti i nadolazeću sezonu, javio je njegov klub Golden State Warriorsi.

Ruptura ahilove tetive je još gora ozljeda od puknuća prednjih križnih ligamenata, jer se jako malo sportaša, a kamoli košarkaša, vratilo na jednaku razinu kao prije ozljede. Ova ozljeda je najteža koju neki košarkaš može zadobiti.

Thompson je trostruki NBA prvak i u paru sa Stephenom Curryjem činio je najveći šuterski par neke košarkaške momčadi ikad. Poslije Curryja najbolji je šuter u NBA povijesti. Također, prema izvještavanju ESPN-ovog Stats & Info, od kad su Cury, Thompson i Draymond Green postali suigrači, došli su do najboljeg postotka pobjeda u NBA povijesti (76.4 %). Imaju zajedno 365 pobjeda i 113 poraza.

Since Stephen Curry, Klay Thompson and Draymond Green became teammates, the Warriors are 365-113 (.764) when they all play, the best win percentage by a trio in NBA history (min. 400 games). h/t @EliasSports

That win pct drops to .581 when 2 of the 3 play. pic.twitter.com/gzrRLsvrHe

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 19, 2020