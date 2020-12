NBA NAKON OVOG VIŠE NEĆE BITI ISTI: Niste ni svjesni što se jutros dogodilo u Americi; I to nakon isključenja slavnog trenera, možda najboljeg ikad

‘Pokušavala sam motivirati dečke’

Pobjeda Los Angeles Lakersa (121:107) na gostovanju kod San Antonio Spursa jutros po hrvatskom vremenu, u srijedu navečer po američkom, ne bi bila ništa posebno, tek jedna od mnogih utakmica osnovnog dijela sezone, ali ova odigrana pretposljednjeg dana 2020. ostat će upamćena u povijesti NBA lige.

MLB: Founded in 1901

NHL: Founded in 1917

NFL: Founded in 1920

NBA: Founded in 1949 With Gregg Popovich’s ejection, Spurs Assistant Coach @BeckyHammon becomes the first female Head Coach in the history of the 4 major U.S. sports leagues. Took long enough — but love to see it. pic.twitter.com/5XKbRUPx68 — Yoni (@OriginalYoni) December 31, 2020

CLIPPERSI SE NASTAVLJAJU ISKUPLJIVATI ZA SRAMOTU: Zubac i George odigrali fantastičnu akciju

‘Nastojim ne razmišljati o široj slici i veličini tog trenutka’

Isključenje vjerojatno najboljeg trenera u NBA ligi i jednog od najboljih ikad, slavnog Gregga Popovicha četiri minute prije kraja druge četvrtine samo po sebi ne bi bilo ništa posebno, da za posljedicu nije imala povijesni trenutak, jer je mjesto glavnog trenera San Antonija do kraja dvoboja preuzela Becky Hammon i tako postala prvom ženom u toj ulozi. Inače, Hammon je bivša košarkašica WNBA lige. Igrala je za New York Liberty, pa se nakon toga uputila za Europi gdje je branila boje ekipe Trentino Rovereto Basketa, pa je nakon toga otišla u Rivas Ecópolis, onda San Antonio Stars, pa CSKA Moskvu, Ros Casares Valenciju, Nadezhda Orenburg i Spartak Moskvu. Šest je puta igrala All Star utakmicu najboljih košarkašica Amerike, dva puta je izabrana u najbolju petorku godine u WNBA ligi, dva puta je bila u drugoj najboljoj, 2007. proglašena je za najbolju asistenticu WNBA, 2011. izabrana je u TOP 15 najboljih košarkašica ikad u WNBA ligi. Njezin broj 25 umirovljen je od strane San Antonio Starsa. Godine 2010. osvojila je kao košarkašica španjolsko žensko prvenstvo, a 2010. Kup Kraljica.

“Nastojim ne razmišljati o široj slici i veličini tog trenutka, jer bih teško mogla obuzdati osjećaje. Pokušavala sam motivirati dečke, dovesti ih u prave pozicije. Svi učimo. Bilo bi mi draže da smo mogli otići s terena kao pobjednici”, izjavila je Hammon nakon dvoboja.

“Zaslužila je to. Tu je s razlogom. Spremna je, inteligenta, momci je vrlo poštuju. Jednog dana će biti velika trenerica”, pohvalio je svoju sinoćnju suparnicu trener aktualnih NBA prvaka Frank Vogel.

Watch: Becky Hammon addresses what it means to be the first woman to act as head coach in the NBA, taking over when Gregg Popovich was ejected, and how the players respond to her.https://t.co/L54GCtfGIO — ESPN Women's Hoops (@ESPN_WomenHoop) December 31, 2020

Kralj James sam sebi darovao rekordnu utakmicu

Osim Becky Hammon, ovaj dvoboj Lakersa i Spursa bit će upamćen i zbog LeBrona Jamesa koji je proslavio 36. rođendan nesvakidašnjim postignućem. “Kralj James” sam je sebi darovao rekordnu, tisućitu utakmicu zaredom u kojoj je ubacio dvoznamenkasti broj koševa predvodišli Lakerse do pobjede sa 26 poena, osam asistencija i pet skokova.

.@BeckyHammon is the acting head coach of the San Antonio Spurs following the ejection of Gregg Popovich in the second quarter. Making her the first female head coach in NBA history. pic.twitter.com/bY3nTHHIKh — Front Office Sports (@FOS) December 31, 2020

Dennis Schroder je ubacio 21 koš, a Anthony Davis 20.

Dejounte Murray je sa 29 poena, sedam skokova i sedam asistencija bio najbolji kod Spursa, za koje je DeMar DeRozan ubacio 23 koša.

Zaigrao je i hrvatski košarkaš Luka Šamanić, prvi put u novoj sezoni. Odigrao je zadnju minutu, ali je ostao bez učinka.

I druga momčad iz Los Angelesa imala je razloga za slavlje. Clippersi su u Staples Centeru svladali Portland sa 128:105, a u momčad se nakon dvije propuštene utakmice vratio Kawhi Leonard te sa 28 koševa i sedam asistencija predvodio momčad do uvjerljive pobjede, iako je morao igrati sa zaštitnom maskom.

Becky Hammon became the first woman to direct a team in NBA history, taking over the Spurs following coach Gregg Popovich’s ejection in the first half. https://t.co/k2TcIAxkLM — AP Sports (@AP_Sports) December 31, 2020

Spurs assistant Becky Hammon filled in for an ejected Gregg Popovich. She's believed to be the first woman to act as head coach during an NBA regular-season game. pic.twitter.com/VyQqVNaPhc — ESPN (@espn) December 31, 2020

Zubac zabio 7

Samo četiri dana prije, bez ozlijeđenog Leonarda u sastavu, Clippersi su doživjeli najuverljiviji poraz u klupskoj povijesti, kad ih je Dallas zamrznuo na -51. Protiv Portlanda je utakmica išla u potpuno drugačijem smjeru. Trail Blazersi nijednom nakon polovice prve četvrtine nisu vodili, a prednost Clippersa je u trećoj dionici došla do najvećih 30 koševa.

Here is some more FACTS and numbers for the haterssss. When she got into the game she was already down 11 pic.twitter.com/LKd9BwITWO — doc (@thedocflow) December 31, 2020

Paul George je u pobjedu svoje momčadi ugradio 23 koša, 10 skokova i sedam asistencija, a Lou Williams je postigao 15 poena.

Ivica Zubac je u 15 minuta postigao sedam koševa uz šut 2/2 i samo jedno promašeno slobodno bacanje (3/4), a tome je dodao dva skoka, dvije asistencije, dvije osvojene i izgubljene lopte te tri blokade.

C. J. McCollum a 25 koševa i Damian Lillard sa 20 poena bili su najbolji kod Trail Blazersa.

Samo 24 sata trebalo je momčadi Miamija da se oporavi od šokatnih -47 (97:144) u srazu s Milwaukeejem. Prošlogodišnji NBA finalisti su u revanšu svladali Buckse sa 119-108. U odlučujućoj četvrtoj četvrtini Heat je ostavio goste na 17 koševa (31-17).

“Noć prije su bili bolji od nas. Sinoć smo se morali boriti”, opisao je preokret koji se dogodio unutar 24 sata slovenski reprezentativac Goran Dragić koji je sa 26 koševa bio najbolji strijelac Miamija.

Bucksima nije pomogao triple-double Giannisa Antetokounmpa

Bam Adebayo je ubacio 22 koša uz 10 asistencija i dvije blokade, a Tyler Herro postigao 21 koš i imao čak 15 skokova.

Bucksima nije pomogao ni “triple-double” Giannisa Antetokounmpa koji je imao 26 poena, 13 skokova i 10 asistencija. Milwaukee, koji je prošle sezone imao najbolji učinak u osnovnom dijelu, nakon pet utakmica na samo dvije pobjede.

Razočaravajuće su startali i Dallas Mavericksi (1-3) koji su sinoć poraženi na svom parketu od Charlotte Hornetsa sa 99:118, s time da su pred kraj treće četvrtine gosti bili na čak +31.

Giannis finished with nine points last night, the fewest he's had in a game since 2018. He played 24 minutes and the Bucks still won by 47 ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/q0HVNHxX8s — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 30, 2020

LaMelo Ball je za pobjednike postigao 22 koša uz osam skokova i pet asistencija, a Miles Bridges je spojio 20 koševa i 16 skokova. Tim Hardaway Jr. je sa 18 koševa bio najbolji strijelac Dallasa, a Luka Dončić je ostao na samo 12 poena uz svih pet promašenih pokušaja za tricu.

Najefikasniju utakmicu u novoj sezoni odigrali su u Brooklynu domaći Netsi i gostujuća Atlanta. Domaća momčad je slavila sa 145:141. Kevin Durant je bio blizu “triple-doublea” sa 33 koša, 11 skokova i osam asistencija. Kyrie Irving je postigao 25 poena, a Joe Harris 23.

Trae Young je ubacio 30 koševa i imao 11 asistencija od kojih je mnoge za svojih 30 poena iskoristio John Collins. Bogdan Bogdanović je bio treći strijelac Hawksa sa 22 koševa.

Boston Celticsi su došli do treće pobjede

Boston Celticsi su došli do treće pobjede (3-2) svladavši u TD Gardenu Memphis sa 126-107. Najbolju napadačku večer karijere imao je Jaylen Brown koji je ubacio 42 koša, pogodivši sedam od 10 šuteva za tricu. Jayson Tatum je dodao 16, a Marcus Smart 14 poena za Celticse.

Bam Adebayo QUASE posterizou Giannis Antetokounmpo. 😮 Bucks x Heat rolando na ESPN! #NBAnaESPN pic.twitter.com/MRUPWjVZHk — Camisa 23 (@camisa_23) December 31, 2020

Grizzliesi su bili bez svog najboljeg igrača, ozlijeđenog Ja Moranta, pa je Jonas Valančiunas sa 20 koševa i 11 skokova bio prvo ime u gostujućoj momčadi. Gorgui Dieng je ubacio 17, a Dillon Brooks 16 poena.