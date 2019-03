Utakmicu nakon što je ubacio 35, Bogdanović se zaustavio na 28 poena

‘Vruću’ ruku ima Devin Booker čiji prosjek za ožujak iznosi 31,7 poena, no malo to znači njegovim Phoenix Sunsima koji u posljednjih deset utakmica imaju samo dvije pobjede, koji su omjerom pobjeda (17) i poraza (59) posljednja momčad Zapadne konferencije NBA lige i pretposljednja ukupno.

Nezaustavljivi Booker

Drugu uzastopnu utakmicu Booker je ‘počastio’ suparnike sa 50+ poena, točnije nakon što je 59 ubacio Utah Jazzu, u noći na četvrtak najbolji je košarkaš Phoenixa stavio 50 uz deset skokova, a time i postavio rekord najjače košarkaške lige svijeta. Naime, 22-godišnji je šuter Sunsa postao najmlađi igrač NBA lige ikad koji je povezao dvije utakmice sa 50 ili više koševa i tek drugi u povijesti kluba kojem je to pošlo za rukom. Nadalje, s 30 poena koliko je postigao do poluvremena postao je tek treći igrač u posljednjih 15 godina koji je u dvjema utakmicama zaredom to ostvario.

Unatoč navedenom Sunsi su poraženi od Washington Wizardsa 121-124, a valja spomenuti i napokon ‘opipljiv’ učinak Dragana Bendera. Drugi put u devet dana, ali i tek drugi put ukupno u posljednja dva mjeseca bio je hrvatski košarkaš dvoznamenkast po broju poena. Točnije, zaustavio se na 12 i imao šest skokova.

Bogdanović ubacio 28

Sa odličnim igrama nastavio je i Bojan Bogdanović čija je momčad, ipak, pred početak doigravanja u padu forme. Dan nakon što je za samo 26 minuta sa 35 poena (uz šut 13-16) ‘pokopao’ Denver Nuggetse, Bogdanović se zaustavio na 28 uz četiri asistencije. Pobjedu su i to zahvaljujući seriji 24-0 odnijeli igrači Oklahoma City Thundera 107-99 uz 133. triple-double karijere Russella Westbrooka (17 poena, 11 skokova, 15 asistencija), 31 koš Paula Georgea i 25 uz 12 skokova Stevea Adamsa.

NBA liga, rezultati:

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 98-118

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 103-118

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 107-99

Phoenix Suns – Washington Wizards 121-124

Utah Jazz – LA Lakers 115-100