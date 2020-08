NBA liga će se nastaviti, javio je novinar ESPN-a Adrian Wojnarowski. Nakon sastanka igrača odlučeno je da će nastaviti doigravanje koje je jučer zaustavljeno u znak protesta zbog ranjavanja Jacoba Blakea, afroamerikanca koji se navodno opirao uhićenju.

Datum nastavka NBA lige i raspored još uvijek nije poznat, no Wojnarowski kaže da bi se već u petak moglo ponovo igrati.

The NBA's players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020