NBA IMA NOVOG JUNAKA: Izašao je iz sjene superzvijezde i oduševio čitavu Ameriku; ‘Talentiran je i na njega se možeš osloniti’

U noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu u Orlandu “pod balonom”, gdje je nastavljena NBA sezona koja je bila prekinuta zbog pandemije koronavirusa, odigrano je šest NBA utakmica.

Denver Nuggetsi (45-23) su protiv San Antonio Spursa (29-38) ostvarili pobjedu 132:126. Memphis je bio bolji od Utah Jazz 124:115. Philadelphija je pobijedila Washington 107:98. Oklahoma City (42-25) iznenadila je prvu momčad Zapada Los Angeles Lakerse (51-16) i LeBrona Jamesa 105:86, dok su aktualni NBA prvaci Toronto Raptorsi (49-18) slavili u susretu protiv Orlanda (32-37) 109:99. Magic je odigrao back to back utakmicu i u njoj doživio poraz.

Što se tiče dvoboja Nuggetsa i Spursa, bio je to sraz trećeplasirane i deseteroplasirane momčadi Zapada. Denver je izborio doigravanje, dok je San Antonio još u igri. Što se sve događalo u ovoj utakmici pogledajte – OVDJE.

Bila je to druga uzastopna utakmica zaredom u kojoj je za Nuggetse briljirao Michael Porter Jr. Nakon što je Oklahomu počastio s career highom 37 poena i 12 skokova, ovog je puta ostvario učinak od 30 poena i 15 skokova. Sjajni srpski centar Nikola Jokić dodao je 25 poena uz 11 skokova, dok je Jerami Grant ubacio 22. Porter Jr. postao je tako prvi rookie u momčadi Denvera ikad koji je u dvije vezane utakmice imao najmanje 30 poena i 10 skokova. Rudy Gay je ubacio 24 poena za Spurse, dok je Derrick White dodao 23.

Michael Porter Jr. becomes the first rookie in @nuggets franchise history to record 30+ PTS and 10+ REB in back-to-back games! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/6GCKwJZf53

— NBA.com/Stats (@nbastats) August 6, 2020