NBA GIGANT PONOVNO JE NA KOLJENIMA: Ako se ovo dogodi već sljedeći tjedan mogli bi si zapečatiti sudbinu

Kriza u Los Angelesu izgleda sve ozbiljnije, a Magic Johnson nema konkretnih riješenja

Nakon što su u noći sa subote na nedjelju poraženi sa 118-109 na gostovanju kod Phoenix Sunsa, najlošije momčadi NBA lige, Los Angeles Lakersima i LeBronu Jamesu u preostalih 19 utakmica osnovnog dijela sezone predstoji grčevita borba za ulazak u doigravanje, u kojem Lakersa nije bilo posljednjih pet sezona.

LeBron James je nakon poraza u Phoenixu ustvrdio da njegovi suigrači i on nisu djelovali dovoljno dobro kao momčad da bi stigli do prijeko im potrebne, ali i očekivane pobjede, iako su pojedinačno u svim dijelovima utakmice imali barem jednog raspoloženog igrača na terenu. Na kraju su gosti uspjeli izboriti pristojan poraz, jer su početkom posljednje četvrtine zaostajali i 19 koševa za Sunsima.

Samo tri pobjede u zadnjih 10 utakmica

Domaću momčad su do 13. pobjede u sezoni (13-51) predvodili prvi izbor drafta Deandre Ayton sa 26 koševa i deset skokova te Devin Booker sa 25 poena. LeBron James je sa 27 koševa, 16 asistencija i devet skokova bio najbolji igrač Lakersa. Brandon Ingram je ubacio 25 poena, a JaVale McGee je uz 21 koš imao sedam skokova i odigrao utakmicu bez promašaja iz igre (10/10).

Lakersi su u posljednjih deset utakmica ostvarili svega tri pobjede te na ljestvici Zapadne konferencije NBA lige drže deseto mjesto s učinkom 30-33. Za osmoplasiranim gradskim suparnicima LA Clippersima zaostaju 4,5 utakmice. To znači da bi do kraja sezone Lakersi morali ostvariti barem pet pobjeda više od Clippersa da bi ih prestigli. Ove će se momčadi do kraja sezone sresti još dvaput u Staples Centeru, što bi mogle biti ključne utakmice za oba sastava. Prvi dvoboj je na rasporedu već u noći s ponedjeljka na utorak, a drugi pred kraj osnovnog dijela sezone 6. travnja.

Tada će već biti jasnije hoće li biti prekinut post Lakersa koji su posljednji put u doigravanju bili prije šest godina ili će LeBron James završiti svoju NBA sezonu u travnju prvi put nakon 2005. godine i njegove druge sezone u Clevelandu.