Apsurdno. Nema riječi koja bi preciznije opisala ono što se trenutno događa u NBA ligi. Disneyjev park postao je utočište najboljih svjetskih košarkaša i u njemu se spremaju nekako dovršiti NBA sezonu od čijeg su prekida prošla 133 dana.

Sve do jučer nismo vidjeli nikakvu NBA akciju pa su i prijateljski susreti bili bar nešto polunatjecateljsko što smo mogli gledati u ovoj košarkaškoj suši. Imali smo što i vidjeti, teatru apsurda pridonijela je jako puno Denverova supervisoka postava u kojoj je 213 centimetara visoki Nikola Jokić igrao jedinicu. I još je takva postava s tri centra i dva krila odnijela pobjedu. Apsurdno.

30. srpnja počinje prava stvar. Ili bar nešto slično pravoj stvari. 22 momčadi su u igri, 16 ih može u doigravanje, no najprije slijedi neka vrsta pripetavanja za one posljednje play-off pozicije. Nekolicina igrača nije htjela nastupiti zbog opasnosti od koronavirusa ili nekih osobnih razloga: Trevor Ariza i Avery Bradley htjeli su biti s obiteljima, Zion Williamson hitno je napustio kamp zbog obiteljskih problema, a neki su se jednostavno – zarazili.

They need to patch this NBA Orlando mode. Just blantant cheese going on and devs don’t even care?? Nikola at PG??? Bol Bol SF?? pic.twitter.com/X6hZtwDWBy — Troydan (@Troydan) July 22, 2020

Hollywood i Grk

U takvim je uvjetima jako teško reći koje su momčadi najveći favoriti za osvajanje trofeja koji će definitivno ući u povijest kao prvi koji nije podignut pred navijačima. Bar ne onim u dvorani, no TV gledanost će zasigurno dodirnuti novi plafon.

Potraga za favoritima obično počinje i završava u kladionici jer, treba priznati, one rijetko kad pogriješe. A u trenutku pisanja ovog teksta one kažu da su najveći favoriti – Lakersi, a odmah iza njih Milwaukee Bucksi pa Clippersi uz vrlo malu razliku u šansama.

Jasno je da je momčad iz Hollywooda u zlatnom i ljubičastom spremna za naslov. LeBron James i Anthony Davis su strašni na oba kraja terena, no zabrinjavaju ih sporedni glumci. Jedan od njih je spomenuti Avery Bradley, solidan šuter i izvrstan obrambeni igrač, a uz njega će izostati superiskusni majstor Rajon Rondo koji u play-offu svake godine zaroni u fontanu mladosti i izvuče iz sebe još poneku vrhunsku partiju.

LeBron treba šutere, a Kyle Kuzma morat će namjestiti nišanske sprave, s njime i Danny Green te miljenik navijača Alex Caruso, a tu su i Marcus Morris, Jared Dudley, J.R. Smith i Kentavious Caldwell-Pope, svi laki na okidaču, no morat će pogađati ako Lakersi misle do naslova. Vrlo jednostavno.

A momčad koja trice pušta, no ne i polaganja su Milwaukee Bucki. Giannis Antetokounmpo najbolji je igrač lige, na terenu izgleda zastrašujuće, toliko da bi mogao dobiti nagradu za najboljeg obrambenog igrača, kao i nagradu MVP-ja. Oko njega se sve vrti, uigrani su i spremni za finale kao gotovo sigurni sudionik s Istoka.

Test za Ivicu

No na Divljem zapadu predviđeno je LA finale u kojem Clippersi nisu bezopasni. Ova momčad ima toliko oružja iz kojih može ubiti Lakerse, a jedno od njih je i Ivica Zubac. Hrvatski centar stalni je član prve postave Clippersa, iznimno težak za čuvanje dok igra leđima, treba mu jako malo da skupi 10 skokova i to je velik plus za Clipperse. No oni svoju čaroliju temelje na igračima s klupe. Lou Williams i Montrezl Harrell mijenjaju utakmice kad uđu s klupe i često bacaju glavne zvijezde Kawhija Leonarda i Paula Georgea u drugi plan. Iako ih Williamsova povremena nonšalancija može skupo koštati.

Kao i svake godine, tako će pogotovo ove izroniti neka hit-momčad koja će osvojiti srca navijača, Ima nekoliko ideja tko bi to mogao biti. Paul Pierce tvrdi da Boston ima najbolju petorku u kojoj tri igrača zabijaju preko 20 poena, Legitimno, ali čine se malo preneiskusni Celticsi da bi ugrozili Buckse na Istoku, čak i ako Jayson Tatum nastavi pružati senzacionalne partije kao dosad.

The Celtics are the only team entering the Orlando bubble with three players averaging 20+ points. pic.twitter.com/xPcz25LmfB — Dante Turo (@DanteOnDeck) July 22, 2020

“Nikad ne podcjenjuj srce prvaka”, govorio je legendarni NBA trener i prvak hrvatskog porijekla Rudy Tomljanovich pa tako moramo spomenuti i Toronto Raptorse koji igraju vrhunsku košarku na rubu svojih mogućnosti. Nick Nurse složio je genijalan sustav koji se temelji na zonskoj obrani, no u doigravanju ti treba zvijezda koja će riješiti utakmicu kad to nitko ne može. Tko zna, možda je Pascal Siakam taj.

Zanimljivi će biti i ultraniski Houston Rocketsi sa sjajnim Hardenom i Westbrookom ako se vrati. Oklahomina rotacija tri beka činit će probleme mnogima baš kao i dosad, a Luka Dončić će u dresu Dallasa pokazati dokle seže njegov talent.

Cirkus je opet u gradu. Teatar apsurda počinje u Orlandu 30. srpnja.