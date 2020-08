Najbolji je u redovima Clippersa bio Kawhi Leonard s 36 poena

Još jednu odličnu utakmicu odigrali su Los Angeles Clippersi i Dallas Mavericksi u prvoj rundi doigravanja. Clippersi su na kraju slavili sa 130:122, a tu loše vijesti nisu prestale za momčad iz Teksasa.

Luka Dončić ozlijedio se u trećoj četvrtini, uganuo je gležanj i doslovno doskakutao do svlačionice. Pokušao je jednostavno kroz igru “otresti” tu bol, ali morali su Clippersi bez njega do kraja utakmice. Slovenca nije to spriječilo da upiše triple-double, završio je s 13 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Odlični Zubac

Hrvatski centar Ivica Zubac na drugoj je strani napravio sjajan posao. Dobio je možda i rekordnu minutažu, proveo je pola sata na parketu, a to mu je bilo dosta za 15 poena, šest skokova i jednu blokadu. Za razliku od prošlog puta, trener Doc Rivers mu je dao minute na samom kraju utakmice.

Inače, trenera Clippersa prozivali su navijači na društvenim mrežama zbog toga jer prošli put nije stavio Zupca u igru na kraju utakmice koju su na kraju izgubili.

Toronto opet slavio

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Toronto Raptorsa nadomak su prolaska u drugi krug ovogodišnjeg doigravanja koje se održava u Orlandu, oni su i u trećoj utakmici prvog kruga Istočne konferencije uvjerljivo svladali Brooklyn Netse sa 117:92 te tako poveli sa 3-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Pascal Siakam bio je najučinkovitiji kod Raptorsa sa 26 koševa, Fred VanVleet je dodao 22, dok je veteran Serge Ibaka s klupe ubacio 20 poena uz 13 skokova.

Kod oslabljenih Netsa, koji su u Orlandu bez Kevina Duranta i Kyriea Irvinga, a u odnosu na drugu utakmicu ostali su i bez Joea Harrisa, najefikasniji je bio Tyler Johnson sa 23 pogotka.

Bostonska čajanka

Tragovima svojih rivala na Istoku krenuli su i Boston Celticsi koji su poveli 3-0 protiv razočaravajućih 76ersa. Boston je treću utakmicu pobijedio 102:94.

Prvo ime susreta bio je Joel Embiid s 30 poena i 13 skokova, ali malo je koristi bilo od toga jer su Kemba Walker (24) i Jaylen Brown (21) iskombinirali 45 poena za još jedno slavlje zelenih.

Težak poraz 124:87 Denver Nuggetsima priuštio je Utah Jazz koji sad vodi 2-1 u seriji. Jazzeri su dominirali utakmicom, pogotovo u defenzivnom dijelu, gdje su Nikolu Jokića zadržali na 15 poena i samo pet skokova.

Ostatak je pokupio Rudy Gobert koji je završio s 14 skokova i 24 poena. Michael Conley vodio je sve strijelce s 27 poena, dok je Mitchell zbio 20.

NBA rezultati

LA Clippers – Dallas Mavericks 130:122

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 102:94

Denver Nuggets – Utah Jazz 87:124

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 117:92