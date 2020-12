NAVIJAČI SPRDALI DONČIĆA JE SE UDEBLJAO: Njegov odgovor začepio im je usta

Odličan nastup u sinoćnoj je utakmici NBA predsezone ubilježio Slovenac Luka Dončić koji je sa svojim Dallas Mavericksima upisao pobjedu 128:112 protiv Milwaukee Bucksa.

Sjajni Slovenac imao je 27 poena i osam skokova, a pomogao mu je i Josh Richardson koji je zabio 23. Giannis Antetokounmpo zabio je 24 poena uz katastrofalnu predstavu s linije slobodnih bacanja (1/7).

No pažnju je privukao i Dončićev fizički izgled. Slovenac je, naime, u predsezonu ušao s nekoliko kilograma viška. Nije to promaknulo navijačima i pratiteljima NBA lige koji su imali i neke neumjesne komentare na društvenim mrežama.

Luka Doncic looks fat as fuck and still put up 27-8-4 Against Giannis. Lmao. The disrespect is real. Fat Luka better than 99% of the league. Imagine when he loses weight

— Jatinder Singh (@Singh26Jatinder) December 15, 2020