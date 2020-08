Vodstvo Chicago Bullsa odlučilo je otpustiti trenera Jima Boylena koji je u protekle dvije sezone vodio momčad do skromnog učinka od 39 pobjeda i 84 poraza, objavio je u petak izvršni dopredsjednik za košarkaške aktivnosti Arturas Karnišovas.

Boylen je Bullse preuzeo u prosincu 2018. i postao jednim od najneuspješnijih trenera u povijesti momčadi sa samo 31,7 posto pobjeda.

“Nakon što sam napravio opsežnu analizu i da si dovoljno vremena, odlučio sam da nam je neophodan svjež pristup i evolucija vodstva. To je bila vrlo teška odluka, ali vrijeme je da naš klub napravi taj sljedeći korak i krenemo prema novoj eri Chicago Bullsa”, izjavio je u priopćenju Karnišovas.

“Jim je sjajan čovjek kojemu je doista stalo do ove organizacije i do košarkaške igre. Želim mu zahvaliti za profesionalizam i posvećenost klubu”, dodao je bivši litavski reprezentativac i pomoćnik glavnog menadžera Denver Nuggetsa koji je na sadašnju dužnost u Bullsima imenovan u travnju ove godine.

The Chicago Bulls have fired coach Jim Boylen after two seasons, the team announced Friday.

Boylen was 39-84 without a playoff appearance after taking the head-coaching job in December 2018. https://t.co/W7QT5CfGm2

— ESPN (@espn) August 14, 2020