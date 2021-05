Dotaknuo se, naravno, i svog odnosa sa Scottiejem Pippenom koji se uvijek provlači kroz razne priče i tračeve

Nakon sedam dugih godina čekanja jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč uvršten je u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, objavila je u nedjelju ova organizacija.

Trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima (1996. – 1998.) trostruki europski prvak s Jugoplastikom (1989. – 1991.), svjetski (1990.) i dvostruki europski prvak (1989. i 1991.) s reprezentacijom bivše Jugoslavije, osvajač dviju srebrnih olimpijskih odličja, s Jugoslavijom u Seulu 1988. i Hrvatskom u Barceloni 1992., te dobitnik mnogih pojedinačnih priznanja, peti je Hrvat nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2007.) i Dina Rađe (2019.) koji će biti uvršten među košarkaške besmrtnike.

Kukoč se oglasio na konferenciji za medije u Splitu na kojoj je progovorio o čestitkama koje je dobio povodom objave da konačno ide u Kuću slavnih.

“Naši su kazali redom ‘fala ku*cu’, a Amerikanci “Well deserved…”. Bili smo na večeri Dino, Peras i Goran, rekao sam im i normalno je da su bili super zadovoljni i sretni, čestitali, rekao sam im da su i oni zaslužni za ovo, jer ima veliki dio njihovog doprinosa”, objasnio je Kukoč varijacije među mnogobrojnim čestitkama.

O Jordanu i Pippenu

Kukoča su novinari pitali misli li da je Michael Jordan urgirao da se on primi u Kuću slavnih.

“Ne znam.. Vidio sam ga na golfu, valjda bi mi rekao”, otkrio je Kukoč.

Dotaknuo se, naravno, i svog odnosa sa Scottiejem Pippenom koji se uvijek provlači kroz razne priče i tračeve.

“Uvijek je bila fama da smo mi u lošim odnosima, no on je meni jako pomogao. Možda i on bude jedan od onih koji će me ispratiti, ali moram provjeriti i pitati može li više od jednoga čovjeka. Kandidata ima koliko hoće, ja bih doveo sve…”, rekao je Kukoč.

