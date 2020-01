NAŠ SLAVNI NBA KOŠARKAŠ PRISJETIO SE OPAKE ANEGDOTE S BRYANTOM: ‘Kada sam mu to rekao, sve je krenulo po zlu za mene’

Jedan od rijetkih hrvatskih košarkaša koji je imao prilike puno igrati s Bryantom je Gordan Giriček

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u nedjelju u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. S Bryantom je bila i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore, a poginulo je svih devetero osoba koje su se nalazile u helikopteru. Bryantovi su s još sedmero ljudi putovali na košarkaški turnir za djevojčice na kojem je Gianna trebala nastupiti.

Jedan od rijetkih hrvatskih košarkaša koji je imao prilike puno igrati s Bryantom je Gordan Giriček, koji je barem četiri puta na godinu bio na parketu s tragično poginulom legendom. Giriček je imao i zanimljivu anegdotu vezanu za Kobeja, a ispričao ju je za RTL.

“Čuvao sam ga malo čvršće i sudac mu nije sudio neki faul. On se počeo žaliti sucima, a ja mu velim, ‘pa daj majstore sve ti sude, ovo je muška igra’… A on meni veli, ‘e sad ćeš vidjeti’! I odmah iz auta na low post mi baca loptu i ugurava me dolje pod koš… Je li zabio više se ne sjećam, ali sve je pošlo po zlu nakon tog mog trash talka”, objasnio je Giriček pred kamerama RTL-a.