Sve se ovo izdogađalo jer je zvijezda Celticsa navodno “barila” jednu djevojku, što se nije posebno svidjelo nekim njenim znancima. Njegov tadašnji suigrač Tony Battie bio je s njim i odmah ga odveo u bolnicu

Navijači Boston Celticsa zauvijek će pamtiti velikog Paula Piercea. Legendarni kapetan proveo je gotovo cijelu svoju karijeru u zelenom dresu, u mladim danima bez velike pomoči vukao keltsku lokomotivu, a onda i dočekao svoj naslov prvaka zajedno s Rayem Allenom i Kevinom Garnettom.

No Pierceova karijera mogla je otići i u potpuno krivom smjeru. Naime, u rujnu 2000. godine, taman prije nego što je ušao u svoju treću NBA sezonu Pierce je 11 puta proboden u jednom noćnom izlasku u Buzz Clubu. Prisjetio se tih trenutaka, odnosno perioda nakon napada.

“Ljudi ne znaju za to, ali poslije sam bio toliko paranoičan da sam dvije godine sa sobom nosio pištolj. Držao sam ga u autu i stalno ga imao u blizini. Nisam više mogao biti u velikim gužvama. Bilo je traumatično. Nisam mogao ni spavati, budio bih se usred noći. Imao sam 24-satni policijsku stražu ispred kuće, toliko sam bio paranoičan”, ispričao je Pierce gostujući u podcastu All the Smoke koji vode bivši NBA igrači Matt Barnes i Stephen Jackson.

HRVAT KOJEG JE LEBRON HVALIO ISPRIČAO KAKO MU JE PROPALA NBA KARIJERA: ‘Taj trenutak ju je uništio, poslije sam samo želio otići’

Čudesan povratak

Pierce se nekim čudom oporavio od teških ozljeda lica, vrata i leđa, ali pojavile su mu se psihičke smetnje u vidu anksioznosti i depresije.

Sve se ovo izdogađalo jer je zvijezda Celticsa navodno “barila” jednu djevojku, što se nije posebno svidjelo nekim njenim znancima. Njegov tadašnji suigrač Tony Battie bio je s njim i odmah ga odveo u bolnicu.

Battie je priznao da nije znao koliko je situacija teška i koliko su ozljede zapravo teške. “Ali i bolje da nisam znao”, rekao je Battie. Pierce je operiran i spašen iako je izgubio jako puno krvi. Sljedeće sezone odigrao je sve utakmice i u prosjeku zabijao 25 poena.