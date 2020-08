Šamanić je tek na početku svoje karijere i pred njim je još mnogo izazova. Ne sumnjamo da će uz Popovića i ostale veterane Spursa izrasti u ozbiljnog NBA igrača

San Antonio Spursi nakon 22 godine ne igraju u NBA doigravanju. S njima je iz te utrke ispao i hrvatski košarkaš Luka Šamanić koji se nema čega sramiti. Dapače, Spursi su s kadrom koji imaju bili u igri za doigravanje do samog kraja, no Hezonja i Trail Blazersi uzeli su im to posljednje mjesto.

Šamanić se vratio u Zagreb i za RTL objasnio kako se proveo u Disneylandu.

“Mogli smo samo u taj hotel, a pored hotela smo jeli. Svako jutro u 10 morali smo se testirati na koronu. Bila su tri hotela, nismo svi bili zajedno. Ako je utakmica, igramo, ako ne – slobodno u sobi, ping pong smo mogli igrati, ja sam to najviše radio”, objasnio je Šamanić koji se osvrnuo na neigranje u doigravanju.

“To nije nikom palo lako, ali trener je rekao da smo igrali najbolju košarku ovih osam utakmica. Nitko nije očekivao jer došli smo s mladom ekipom. Htjeli smo u playoffu igrati protiv Lakersa prvu rundu, ali dali smo sve od sebe, trener je bio zadovoljan”, rekao je hrvatski košarkaš.

Popovich te prvo pita kako si

Iako je Šamanić dosad ulazio u završnicama već odlučenih utakmica, protiv Utah Jazza je eksplodirao. 16 poena, šest skokova i tri dodavanja. Od toga tri trice, ukupno je šutirao 50% i zaradio pohvale od strane navijača.

“Ja sam čekao na tu priliku sedam utakmica i ta prilika može kad god doći. Ja sam poslije svake utakmice koju nisam igrao – trenirao. Ta prilika je došla zadnju utakmicu, rekli su mi da počnem od prve minute, mislio sam da se šale”, priznao je Šamanić pa progovorio o svom treneru Greggu Popovichu.

“Svaki trener je strog na svoj način, super je sve objasni. Van terena je veliki čovjek, pita te kako si, košarka uvijek dolazi sekundarna. Sad ću tu trenirati, malo vidjeti svoje, ne znam koji plan imaju za mene, ali javit će mi u jednom trenutku kad žele da se vratim”, zaključio je Luka.

Šamanić je tek na početku svoje karijere i pred njim je još mnogo izazova. Ne sumnjamo da će uz Popovića i ostale veterane Spursa izrasti u ozbiljnog NBA igrača.