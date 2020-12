U posljednje vrijeme problematični košarkaš Houston Rocketsa James Harden upao je u nove probleme.

Najbolji strijelac NBA lige uhvaćen je u striptiz-klubu, objavljen je njegov video koji kruži internetom, a njegova će momčad provesti istragu i onda odlučiti hoće li mu uopće dopustiti da igra ili će ga kazniti, javlja američki ESPN. Glavni problem je u tome što je Harden time prekršio pravila zaštite od koronavirusa.

Harden je odgovorio da je bio na nastupu svoje prijateljice te da se ne radi o striptiz-klubu.

The video of James Harden at the strip club

(Via @BSO ) pic.twitter.com/4LHIthYhxH

— NBA Central (@TheNBACentral) December 23, 2020