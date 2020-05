NAJBOLJI BiH KOŠARKAŠ POLUDIO ZBOG ‘DREAM TEAMA’ JUGOSLAVIJE: ‘Koji je klaun ovo sastavljao? Kako je moguće da njega nema?’

Najtiražniji španjolski sportski dnevnik Marca, objavio je podosta kontroverzan članak o tome kako bi izgledala košarkaša reprezentacija “Jugoslavije”. Našla su se tu brojna zvučna imena, u momčad su uvrstili Luku Dončića, zatim Bojana Bogdanovića, Bogdana Bogdanovića, Miloša Teodosića, Gorana Dragića, Nikolu Jokića, pa čak i Darija Šarića.

No, na popisu se nije našao Nikola Vučević, NBA veteran koji ove sezone igra sjajno u dresu Orlanda s prosjekom od 19.5 poena, 11 skokova i 3.7 asistencija po utakmici. Nurkiću je silno zasmetalo što Marca nije uvrstila Vučevića pa je zbog toga reagirao.

“Brate, razumijem zašto ja nisam unutra, ali što imaju protiv tebe? Marca, samo nam recite tko je klaun koji je sastavio ovu momčad”, napisao je Nurkić.

Brate ⁦@NikolaVucevic⁩ razumijem sto mene nisu stavili😂 Ali sta imaju protiv tebe?😅🤯 @marca⁩ just let us know who is journalist 🤡 #DoBetter https://t.co/dAyZCsxJ1T

