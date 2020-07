NA POMOLU SENZACIJA GODINE: Hrvat koji je postao legenda u Barceloni možda i ostane u ‘svom’ gradu

‘Tomić će uzeti dva ili tri dana prije nego odgovori Joventutu na njegovu ponudu’

Španjolski košarkaški prvoligaš Joventut zainteresiran je za hrvatskog centra Antu Tomića (33) koji je prije dva tjedna postao slobodan igrač nakon odlaska iz Barcelone, izvijestile su u srijedu katalonske novine Sport i Mundo Deportivo.

‘Joventut se sastao s Tomićem i njegovim zastupnicima’

“Joventut se sastao s Tomićem i njegovim zastupnicima kako bi im objasnio i predstavio projekt za iduću sezonu, očekivanja od momčadi te uvjete ugovora. Sada je na Tomiću da ocijeni tu ponudu, te razmotri pozitivne i negativne strane”, piše Sport.

Joventut je namjeravao dovesti američkog krilnog centra Jacoba Wileya (25) koji je ove sezone igrao za Panathinaikos, no Gran Canaria je uskočila sa svojom ponudom te ga odvela na Kanarske otoke. Klub se zato okrenuo Tomiću.

“Računali smo na Wileya no Gran Canarija je izjednačila našu ponudu pa će potpisati za njih. O Tomiću…ne znam što bih vam rekla. Trenutno nema ničeg”, rekla je Joventutova glasnogovornica Judit Borrull u telefonskom razgovoru za Hinu.

Tomiću je 30. lipnja istekao ugovor s Barcelonom, dan nakon razočaravajućeg poraza u finalu doigravanja za prvaka od Baskonije. Ugovor nije produžen pa je hrvatski centar napustio Barcelonu nakon osam godina provedenih ondje.

Joventut je iz katalonskog grada Badalone, udaljenog 13 kilometara od Barcelone, te je prošle sezone u regularnom dijelu prvenstva, do prekida uzrokovanog koronavirusom, zauzeo 12. mjesto među 18 klubova prve lige. U doigravanju je zatim upisao dvije pobjede i tri poraza među kojima i onaj od Barcelone s 92:96.

‘Tomić razmatra druge ponude no mogla bi ga privući činjenica da bi ostao živjeti u Barceloni’

“Tomić razmatra druge ponude no mogla bi ga privući činjenica da bi ostao živjeti u Barceloni gdje se on i njegova obitelj osjećaju apsolutno adaptiranima nakon osam godina”, piše Sport.

“Osim toga, ondje bi se našao sa Pauom Ribasom, svojim bivšim suigračem iz Barcelone, koji je baš poput Tomića ovog ljeta napustio Barcelonu, pa prešao u Joventut. U Joventutu postoji umjereni optimizam glede dovođenja hrvatskog centra no ne želi slaviti pobjedu sve dok Dubrovčanin ne stavi potpis na ugovor”, dodaje taj list.

“Tomić će uzeti dva ili tri dana prije nego odgovori Joventutu na njegovu ponudu”, pišu pak novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni. “Nakon što Joventut nije uspio dovesti Wileya, idući cilj mu je Tomić kako bi popunio jedino preostalo mjesto koje mu nedostaje”, navodi taj sportski dnevnik.

Ante Tomić u srijedu nije bio dostupan za komentar.

“Nemam pojma gdje će igrati iduće sezone ali Ante zaslužuje igrati za klub iz Eurolige, to je njegova razina. No to je samo moje osobno mišljenje”, rekao je dužnosnik Barcelone za Hinu zamolivši za anonimnost.

Tomić napustio Barcelonu kao stranac s najviše odigranih utakmica

Tomić je napustio Barcelonu kao stranac s najviše odigranih utakmica u 94 godine dugoj povijesti katalonskog kluba.

Prije dva tjedna je priopćio preko Twittera kako nakon „osam genijalnih godina“ odlazi iz Barcelone no nije otkrio gdje će nastaviti karijeru. U tom trenutku se nalazio u Hrvatskoj.

Za Barcelonu je odigrao 579 utakmica te se nalazi ispred Slovenca Erazema Lorbeka s 341 nastupom te Talijana Gianluce Basilea koji je upisao 329 susreta. Tomić je prije dvije godine postao prvi strani kapetan u povijesti katalonskog kluba nakon što je otišao dotadašnji domaći kapetan Juan Carlosa Navarro.

Hrvatski centar je napustio Kataloniju kao drugi igrač u povijesti kluba po broju skokova u španjolskom prvenstvu. Skupio ih je 1.967 pa je ispred njega samo Roberto Dueñas s 2.113 skokova.

Tomić je s Barcelonom osvojio 12 naslova no ne i onaj Eurolige kojeg je posljednjih sezona najviše želio. Podigao je jedan pehar španjolskog prvaka (2014.), tri španjolska kupa (2013., 2018. i 2019.), superkup (2015.) i sedam katalonskih prvenstava (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2019.).

Tomiću je ugovor istekao 30. lipnja a nekoliko sati ranije Barcelona je bila na korak do osvajanja svog prvog naslova španjolskog prvaka nakon 2014. godine. No izgubila je u dramatičnom finalu od Baskonije sa 67:69. Nakon utakmice je Tomiću istekao ugovor, a idući dan je otkaz dobio trener Svetislav Pešić. Idući dan je za novog trenera doveden Šarunas Jasikevičius a Barcelona je objavila priopćenje u kojem navode da su Ante Tomić i Barcelona odlučili su razdvojiti svoje puteve nakon osam sezona.

Barca puno uložila

“Hrvatski centar, stranac s najviše nastupa u povijesti Barcelonine košarkaške sekcije, neće nastaviti kao naš igrač iduće sezone. Klub mu želi puno uspjeha u budućnosti, na privatnom i profesionalnom planu”, poručuju u priopćenju.

Katalonski klub je ove sezone bio puno uložio u momčad, napose dovođenjem Nikole Mirotića iz NBA lige, pa je imao velike ambicije. No doživio je neuspjeh jer je osvojio samo katalonsku ligu. Barcelona je u superkupu izgubila od Real Madrida, u četvrtfinalu kupa od Valencije, a onda nakon niza pobjeda u finalu prvenstva od Baskonije u posljednjim sekundama. Euroliga, gdje su Katalonci uspješno igrali ove sezone za razliku od prijašnjih, prekinuta je i otkazana zbog koronavirusa.

Tomić je prije dolaska u Barcelonu nastupao za Real Madrid od 2010. do 2012. godine, a prije toga je igrao za Zagreb.