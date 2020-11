MRŠIĆ OBJASNIO TAJNU VELIKE HRVATSKE POBJEDE: Prkačin koji je danas slavio 18. rođendan ipak najviše oduševio izjavama

Najmlađi igrač i debitant u seniorskoj reprezentaciji Roko Prkačin u četvrtak je proslavio 18. rođendan, a u petak je dobio još jedan dar te u 15 minuta na parketu postigao šest poena

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je u petak Tursku sa 79:62 u utakmici 3. kola kvalifikacija za EuroBasket 2022., odigranoj u istanbulskoj dvorani Sinan Erdem, a izbornik Veljko Mršić je istaknuo da se na terenu vidio momčadski duh koji krasi njegove izabranike.

“Stvarno sam ponosan na momčad kako je izgledala cijelu utakmicu, kako smo ušli u utakmicu. Odigrali smo prvo poluvrijeme, prvu četvrtinu fantastično, na tragu prve četvrtine protiv Švedske u Zagrebu. Jako dobra obrana, zadržali smo tursku momčad na 62 poena, a tu ima strašnih napadača predvođenih Larkinom. Međutim, mi smo prava momčad, igramo kao momčad, uživamo u vremenu koje provodimo zajedno i to se vidi na terenu”, rekao je Mršić na konferenciji za medije nakon dvoboja.

Hrvatska je ovom pobjedom zadržala maksimalan učinak u ovim kvalifikacijama i gotovo osigurala mjesto među prve tri reprezentacije koje će iz svake skupine izboriti mjesto na završnom turniru EuroBasketa 2022. Hrvatska to može učiniti već u nedjelju (18 sati) u Istanbulu, u dvoboju protiv Švedske koja je u petak poražena od Nizozemske (76:78).

“Želimo se i matematički kvalificirati za EuroBasket. Vrlo smo blizu tome. Imamo velike snove, a ovo je samo jedan korak prema ostvarenju tih snova”, zaključio je Mršić.

Bilan: ‘Tako se dolazi do pobjede’

Najbolji igrač utakmice bio je hrvatski centar Miro Bilan koji je Turcima ubacio 30 koševa i ugrabio 12 skokova.

“Nisam iznenađen pobjedom, jer smo bili koncentrirani od početka i na vrhunskoj razini. Odlično smo počeli, odvojili se na 20 i više razlike i time si olakšali posao. U biti smo samo kontrolirali utakmicu do kraja i zasluženo pobijedili.”

Bilan je posebno bio efikasan u drugom poluvremenu, kad su Turci zaprijetili mogućim preokretom, nakon sjajnog prvog poluvremena hrvatske reprezentacije.

“Imali smo dobrih poluvremena kao danas, ali to nije važno. Važno je zadržati koncentraciju svih 40 minuta, jer uvijek ima oscilacija, pogotovo protiv snažnih momčadi. To je posebno važno u teškim trenucima, da ne upadneš u rupu. Tako se dolazi do pobjede.”

Slavljenik Prkačin

Odličnog asistenta u prijelomnim trenucima drugog dijela Bilan je imao u Željku Šakiću koji je dvoboj završio sa 17 koševa, pet skokova i dvije blokade.

“Osjećaj je dobar, kad pobijediš. Imao sam dva, tri teška šuta. U ovoj utakmici sam ih pogodio i zato sam sretan. Sretan sam zbog suigrača i vodstva, jer smo dokazali da smo odlična momčad i da možemo učiniti velike stvari u budućnosti. Mislim da je prvo poluvrijeme bilo jedno od najboljih koje smo odigrali u ovim kvalifikacijama, nismo im dali da se razigraju. U drugom poluvremenu je Turska zaigrala čvršće, mnogo bolje u obrani, ali na kraju je presudio taj naš timski duh koji nas krasi već godinu dana. I imali smo Miru (Bilana), najboljeg igrača na terenu.”

I Šakić se slaže s izbornikom Mršićem da je ovo tek jedan korak na putu započetom prije godinu dana.

“Sad se okrećemo budućnosti. Imamo 3-0, ali želimo više. Ovo nije naš limit. Nadam se da u budućnosti možemo napraviti nešto veliko”, zaključio je Šakić.

Najmlađi igrač i debitant u seniorskoj reprezentaciji Roko Prkačin u četvrtak je proslavio 18. rođendan, a u petak je dobio još jedan dar te u 15 minuta na parketu postigao šest koševa.

“Odličan je osjećaj. Žao mi je što nisam mogao proslaviti rođendan sa svojim prijateljima, ali ovo je još bolji način.”

U četvrtak je od reprezentacije dobio čokoladnu tortu i čestitarsku pjesmu.

“Torta je bila fina, ali ova pobjeda sa 17 razlike je još bolja”, poručila je velika nada hrvatske košarke.