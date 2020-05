MRAČNA STRANA MICHAEL JORDANA: ‘Od prvog dana me sramotio, vrijeđao i ponižavao, a jednom me čak i nokautirao’

‘Sramotio me od prvog dana svog igranja u Bullsima’

Nekadašnji centar Chicago Bullsa od 1988. do 1995. godine Will Perdue dao je intervju za FanSided u kojem je otkrio mračnu stranu karaktera Michaela Jordana, za kojeg se zna da je imao tešku narav i da je “maltretirao” svoje suigrače kako bi iz njih izvukao svoj maksimum. Bivši igrač Bullsa rekao je da ga je najveći košarkaš ikad “zlostavljao” od prvog dana kad je došao u Chicago…

‘Morao je zaraditi Jordanovo poštovanje’

“On je morao zaraditi respect Michaela Jordana”, navodi se u tekstu FanSideda.

Iako je bio dio po mnogima najveće sportske dinastije ikad (do 1995. kad je napustio Bullse), koja je u razdoblju od 1991. do 1998. osvojila šest NBA naslova (dva puta uzastopno uzeli su po tri naslova – 1991., 1992. 1993., 1996., 1997. i 1998.), Will Perdue nije imao lagan početak.

Izabran kao 11. pick na NBA draftu 1988. godine od strane bivšeg generalnog direktora Chicago Bullsa Jerryja Krausea, Perdue nije bio trenutna uspješna priča, jedva je igrao prvu godinu, sjedeći na klupi u lošem statusu iza Billa Cartwrightta i Davea Corzinea. Perdue je zabilježio ukupno samo 190 minuta, ulazeći u samo 30 utakmica u svojoj početničkoj sezoni.

Njemu nikako nije bilo lagano igrati za Bullse

Ne, njemu nikako nije bilo lagano igrati za Bullse. Ne samo zbog konkurencije, nego i zbog Michaela Jordana koji ga je verbalno “zlostavljao”. U tim ranim godinama bio je Michael posebno tvrd na Perduea. Jordan je Perduea prozvao “Will Vanderbilt” jer “ne zaslužuje da se zove po školi koja je jedna od TOP 10 u državi.” To je tada jako smetalo Perdueju…

“Jako mi je bilo neugodno”, priznaje Perdue.

“Sramotio me od prvog dana svog igranja u Bullsima. Michael je znao za samo dvije stvari: ACC (Atlantic Coast Conference) i Big Ten. Kada su me Bullsi draftirali, a on vidio prezime Perdue (isto ime imalo je jedno sveučilište koje je bilo loše u košarci), a ne znam zašto smatrao je da nisam vrijedan da igram za njegovu momčad. Loše sam se osjećao, pitao sam se zašto, pa jedva me i vidio kako igram”, otkrio je William Edward Perdue, inače rođen u Melbourneu na Floridi.

No, s vremenom je Perdue dobivao sve više i više minuta za igranje, a samim time i poštovanje Najvećeg ikad…

‘Naporno sam trenirao’

“Samo sam nastavio raditi”, rekao je Perdue i nastavio:

“Mislim da je vidio moju radnu etiku. Uvijek sam bio u teretani, dvorani i nisam se odmarao, nego sam trenirao. Prihvatio sam njegov izazov, nastavio sam naporno vježbati i kako sam polako počeo igrati, polako sam počeo graditi to povjerenje. ”

Perdue se uklopio u Bullsov Triangl napad kao onaj koji je izvan posta i koji samo sudjeluje, radi na otvaranju prostora za druge (čitaj Michaela Jordana), što je bilo drugačije od Billa Cartwrightha koji je tražio koš. U prve tri godine Bullsa igrao je prosječno 13 minuta po utakmici.

Životinjski treninzi

“Naši treninzi su bili životinjski. Phil Jackson nas je gurao do granica limita svakog treninga, nije popuštao. Stavio bi Jordana u rezervnu momčad, a mene i Pippena u prvu ekipu. To je za Jordana bilo neprihvatljivo i zato je često bio nervozan pa je znalo biti svašta za vrijeme trening utakmica. Čak i tučnjave. Tijekom jednog treninga sam napravio zabranjeni blok u koji se Jordan zabio. Rekao mi je da to više nikad ne ponovim, a Phil Jackson mi je odmah prišao i rekao da upravo to ponovim. Ponovio sam to, naravno, i kada se ponovno zabio u mene, udario me šakom u lice. Idućih nekoliko dana sam nosio modricu ispod oka”, rekao je Perdue, ali je na kraju ipak zahvalio Jordanu što ga je učinio boljim igračem:

“Odmah sam shvatio da su treninzi s njim u dvorani nešto posebno, jer izvlači iz tebe maksimum. Nikada nisam iskusio ništa slično. Jedno je slušati o tome, ali osjetiti to iz prve ruke… Taj lik želi pobijediti u svakoj vježbi, svakom šutu, svakoj tučnjavi, ma u bilo čemu. Nikada to nisam vidio. Učinio me kompetitivnijim, zbog njega sam se ubijao na treninzima iz dana u dan. Pomogao mi je da ga cijenim puno više jer mislim da ljudima nije jasno koliko je teško biti toliko dobar cijelo vrijeme.”