MONTREZL HARRELL NAJBOLJI JE ‘ŠESTI ČOVJEK’ NBA LIGE: Suigrač Ivice Zupca ove je godine bio najbolji igrač s klupe

Krilni centar LA Clippersa Montrezl Harrell (26) proglašen je za najboljeg šestog igrača NBA lige u ovoj sezoni. On je imao prosjek od 18,6 koševa i 7,1 skoka po utakmici.

U izboru je sudjelovalo 100 novinara i predstavnika medija, a Montrezl Harrell je skupio 397 bodova.

Montrezl Harrell is the 2019-20 Sixth Man of the Year, a source confirmed to ESPN, first reported by The Athletic. pic.twitter.com/3t9fHtOBvH

— SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2020