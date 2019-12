Foto: Profimedia/Screenshot: You Tube

Foto: Profimedia/Screenshot: You Tube Autor: Silvijo Maksan 08:44 17.12.2019

Gotova je čudesna serija Bucksa od 18 utakmica bez poraza

Čudesna pobjednička serija od 18 utakmica Milwaukee Bucksa završila je u noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu u Milwaukeeu. Dallas Mavericksi bez ozlijeđenog Luke Dončića, koji je ove sezone ponajbolji igrač lige, osvojili su Bradley Center rezultatom 120:116. No, monstruoznu partiju pružio je aktualni MVP lige, grčka zvijer Giannis Antetokounmpo. On je u porazu svoje momčadi ugradio 48 poena uz 14 skokova. U posljednjim sekundama susreta, kad je Dallas vodio 119:114, solo je akcijom podigao dvoranu na noge zabivši iz teške situacije, poput pravog majstora…

LETI, LETI DARIO ŠARIĆ: Atomski Šibenčanin eksplodirao je; Pogledajte ludu utakmicu Sunsa i Blazersa

Bucksima ovo bio prvi poraz još tamo od 8. studenog

Bucksima je ovo bio prvi poraz još tamo od 8. studenog. Mavericksi su postali prva momčad u NBA povijesti koja je jednoj momčadi prekinula pobjednički niz od 15 susreta i više utakmica bez svog vodećeg strijelca, prema podacima Elias Sports Bureau-a, prenosi poznati i relevantni američki sportski medij ESPN.

Prethodni rekord Dallasa za prekid pobjedničke serije jednoj momčadi bio je 12 utakmica. To su učinili dva puta, zaustavivši niz pobjeda u 12 utakmica Miamija u sezoni 2010./11., također prekinuvši niz pobjeda Spursa od 12 utakmica iste sezone. “Za Giannisa i Bucksa, tjedan pun uzbuđenja tek počinje”, stoji u tekstu.

‘Želimo ući u svaku utakmicu na najvišem nivou’

“Želimo ući u svaku utakmicu na najvišem nivou, bez obzira igramo kod kuće ili u gostima. Želimo pobijediti”, rekao je igrač Dallasa Kristaps Porzingis i dodao:

Kristaps Porzingis et Seth Curry font mordre la poussière aux Bucks malgré un immense Giannis Antetokounmpo – https://t.co/gS0CcvMAeV pic.twitter.com/62P63YhhTq — Basket-Infos (@Basket_Infos) December 17, 2019

“Večeras smo napravili puno dobrih stvari na parketu. Imamo još puno toga popraviti, imamo puno prostora za rast kao tim. Ali danas je ovo bilo korak naprijed za nas.”

Mavericksi su odlično započeli utakmicu, izgradili vodstvo od 14 koševa razlike do kraja prve četvrtine. Do poluvremena, Bucksi su smanjili prednost Dallasa na samo tri, ali uz preostale tri minute u trećoj četvrtini, vodstvo Mavericksa smanjilo se. U posljednjim minutama posljednje četvrtine Mavericksi su vodili 110:95, kada su Bucks pozvali timeout s 3 minute, preostalo je bilo tada svega 13 sekundi. Odatle je Milwaukee krenuo u utrci 21-9, kulminirajući pogotkom Antetokounmpoa i izvukao prekršaj Maxija Klebera, preostalo je 5,2 sekunde da smanji prednost na tri.

Antetokounmpo promašio slobodno bacanje, ali…

Antetokounmpo je promašio dodatno slobodno bacanje, ali Sterling Brown je uspio izvući skok. Porzingis se nadvio nad Brownom. Pobjeda Mavericksa zapečaćena je nakon što je Tim Hardaway Jr. zabio dva slobodna bacanja, a Bucksi nisu uspjeli postići koš nakon zadnjeg time-outa.

“Bilo je to sve nekako nepotrebno za nas”, rekao je Porzingis nakon utakmice.

Dirk Nowitzki Passes Wilt Chamberlain! Giannis Antetokounmpo Injured? | Breaking The NBA News Alert https://t.co/gEJ6Iifndz pic.twitter.com/9SafvnyGQz — NbaPIMB (@NbaPimb) December 17, 2019

“Trebali smo završiti utakmicu ipak ranije. Bilo je pomalo dramatično, ali na kraju smo uzeli pobjedu.”

Mavericksi poboljšali gostujući skor na 10-2

Pobjedom su Mavericksi poboljšali gostujući skor na 10-2. Samo su Lakersi i Bucksi bolji na gostovanjima u ovoj sezoni. Međutim, Dallas je u svom gradu, na svom parketu, na tek solidnom skoru od 8-6.

“To samo pokazuje da smo bolji na gostovanju nego kod kuće”, istaknuo je Tim Hardaway Jr.

Luka-less Mavs survive Giannis Antetokounmpo’s 48 to halt Bucks’ run at 18 https://t.co/Gb1OxMvmJ9 pic.twitter.com/Y3ovKfo64h — sportcentar.info (@SportcentarInfo) December 17, 2019

“To moramo brzo popraviti.”

Unatoč 48 poena, 14 skokova i četiri asistencije Antetokounmpoa, Bucksi su postigli samo 41,9% koševa kao ukupna momčad. Puno premalo da se pobijedi momčad poput Mavericksa, raspoloženih Mavericksa. Inače, rekod Bucksa od 18 pobjeda zaredom drugi je najbolji skor u povijesti franšiza, iza serije pobjeda od 20 utakmica koju je posljednji put postigao Kareem Abdul-Jabbar s NBA prvacima Bucksima u sezoni 1970./1971.

Dominacija kakva se već dugo ne pamti od Bucksa

Ulazeći u ovu utakmicu, Bucksi su imali impresivan prosjek poena po susretu (121,9 po utakmici), kao i skokova (50,9 po utakmici) i šut iz igre bio im je sjajan (49,9%), dok su nadmašivali svoje protivnike prosječno za 15,9 poena po utakmici. No, nakon što je sve navedeno završilo, Antetokounmpo je rekao da je cijelo iskustvo bilo “nevjerojatno“.

Giannis Antetokounmpo sets record in loss with 48-point outing. #Buckshttps://t.co/9D3yf1QSm5 — Bucks Nation (@BucksNationCP) December 17, 2019

“Na kraju je bilo nevjerojatno”, rekao je Antetokounmpo, koji je ove sezone na prosjeku od Giannis Antetokounmpo 31.7 poena, 12.8 skokova i 5.3 dodavanja…

“Igrali smo dobru košarku. Igrali smo protiv dobrih momčadi, igrali smo s lošim također. Ali, uspjeli smo obaviti posao. Večeras nismo mogli to napraviti. No, niko nije rekao da će to biti lako”, dodao je Antetokounmpo.

‘Luka se dobro oporavlja’

Seth Curry i Porzingis predvodili su Dallas u Dončićevom odsustvu, kombinirali su 52 poena, svaki po 26…

“Luka dobro reagira na liječenje”, rekao je trener Mavericksa Rick Carlisle.

“Odbacio je štake, ne nosi niti ‘čizmu’. Dobro napreduje oporavak.

Milwaukee će u četvrtak ugostiti Los Angeles Lakerse u jednoj od najiščekivanijih utakmica regularnog dijela sezone u kojoj će se naći dvije najbolje momčadi lige.

“Ozdravi”, rekao je Porzingis na pitanje koja je njegova poruka Dončiću.

“Trebamo te nazad stari.”

Dragan Bender, hrvatski ventar u redovim Bucksa, nije nastupio u ovom susretu. Sažetak ovog zanimljivog dvoboja možete pogledati – OVDJE.

Rezultati utakmica odigranih 16. prosinca:

Detroit Pistons – Washington Wizards 119:133

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 133:113

(Ante Žižić nije ulazio u igru za Cleveland)

Houston Rockets – San Antonio Spurs 109:107

(Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio)

Memphis Grizzlies – Miami Heat 118:111

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 116:120

(Dragan Bender nije ulazio u igru za Milwaukee)

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 109:106

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 110:111

(Dario Šarić je odigrao 31 minutu za Phoenix, zabio je 17 koševa i upisao sedam skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu; Mario Hezonja je odigrao pet minuta za Portland, zabio je dva koša i upisao jedan skok)