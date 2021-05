Dallas Mavericksi noćas po hrvatskom vremenu pobijedili su Washington Wizardse u Dallasu sa 125:124, a pobjedničku tricu pogodio je Dorian Finney–Smith 9 sekundi prije kraja na dodavanje Luke Dončića, koji je susret završio sa “triple-doubleom” (31 koš, 20 asistencija i 12 skokova).

Fantastični Luka Dončić nikako nije mogao vjerovati nakon pobjede Dallas Mavericksa nad Washington Wizardsima 125:124. Bio je oduševljen pobjedom, iako ga nije previše oduševio njegov triple-double od 31 koša, 12 skokova i 20 asistencija unatoč tome što se pridružio ekskluzivnom klubu s tim učinkom. Jedini drugi igrači u povijesti NBA-a koji su zabilježili 30 poena i 20 asistencija bili su Oscar Robertson, Magic Johnson i Russell Westbrook, prenosi ESPN.

“Mislim da me više impresionira to što sam imao jednu pogrešku u utakmici”, kazao je Dončić i dodao:

“To se nikad ne događa, pa mislim da me to više impresionira.”

Dallasu je trebao svaki dio Dončićeve dominacije da bi izvukao pobjedu s kojom se izjednačio s Los Angeles Lakersima na petom mjestu na ljestvici Zapadne konferencije, s tim da je Dallas posjedovao tiebreaker između momčadi.

Dorian Finney-Smith buries go-ahead 3 with 9 seconds left as Luka Doncic records his career-high 20th assist. This game RULES pic.twitter.com/UqReiwvmQL

Westbrook je imao još jedan senzacionalan nastup za Wizardse, koji su pobijedili u 12 od svojih prethodnih 14 utakmica. Završio je s 42 poena, 10 skokova i devet asistencija, želeći se Washington vratiti iz ranih 18 poena zaostatka.

Još jedan NBA superstar je briljirao. Čudesni Stephen Curry je u prvom poluvremenu pogodio 2 od 12 šuteva, ali je zato u trećoj četvrtini, koju je Golden State dobio 39:12, zabio 23 koša, a susret je završio sa ukupno 30 za pobjedu Warriorsa protiv Houston Rocketsa 113:87.

Steph Curry hit 96 3s in April. Most in a single month in NBA history.

Russell Westbrook had 14 triple doubles April. Most in a single month in NBA history.

2 best point guards of the 2010s🔥🔥 pic.twitter.com/p7ShfqYl1p

