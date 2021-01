MOĆNI BIG ZU: Spektakularnim potezom raspametio i komentatore; ‘Čuvajte se, dolazi Ivica Zubac, prejako je ovo bilo od njega’

‘Čuvajte se, dolazi Ivica Zubac’

Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac noćas je po hrvatskom vremenu sudjelovao u pobjedi svojih Clippersa protiv Pelicansa u Staples Centeru.

Posebno je oduševio na početku posljednje četvrtine kad je, pri rezultatu 85:79 za domaći sastav iz Los Angelesa, primio jednu odlično podvaljenu loptu Paula Georgea, ušao pod koš odlično se postavivši u reketu, izdominirao igrača na sebi te maestralno, moćno zakucao između dvojice košarkaša momčadi iz New Orleansa. Komentatori utakmice konstatirali su:

Nisu ga mogli zaustaviti u naletu

“Čuvajte se, dolazi Ivica Zubac. Da, on je došao u punoj brzini, pokušali su ga zaustaviti, ali bilo je to prejako ipak od Big Zua”. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Dobar prosjek, ali morao bi se još popraviti u skokovima

Inače, Ivica Zubac je, ušavši s klupe, za 22 minute igre ubacio 9 poena uz 7 skokova, 1 asistenciju i jednu izgubljenu loptu, ovog puta i bez blokade.

Iz igre je za dvicu gađao savršenih 3-3, s linije slobodnih bacanja 3-4. Centar iz Čitluka ove sezone je, nakon 11 utakmica u kojima se nastupio, na prosjeku od 7.4 poena, 4.1 skoka i 0.9 asistencija po utakmici.