Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je u noći sa utorka na srijedu po hrvatskom vremenu ubacio 11 koševa i imao sedam asistencija u šestoj uzastopnoj pobjedi zahuhtalih Utah Jazza koji su sa 118:102 u Salt Lake Cityju svladali New Orleans i tako se s učinkom 10:4 izjednačili s Los Angeles Clippersima.

🎷 JAZZ WIN 6th STRAIGHT 🎷 Donovan Mitchell's (@spidadmitchell) team-high 28 PTS lead the @utahjazz to their 6th W in a row! #TakeNote pic.twitter.com/ml2c0mG6Kz — NBA (@NBA) January 20, 2021

Loš šut Bogdanovića

Domaća momčad je utakmicu prelomila u trećoj četvrtini (36:20), kad je Utah otišla na preko 20 koševa prednosti, što gosti nisu uspjeli dostići.

Bogdanović je za 11 koševa šutirao 4/11, a pogodio je tri od osam pokušaja za tricu. Podijelio je i tri asistencije. Hrvatski šuter je u ovoj sezoni na prosjeku od 13.3 poena, 3.8 skokova i 1.8 asistencija po susretu. Babo još nije uhvatio onu svoju pravu formu koju je imao prije operacije, ali se polako vraća. Trenutno je četvrti šuter za tricu u svojoj momčadi s prosjekom od 38.8 %.

3 Point Shooting % thru 13 games… Royce O’Neale – 48.0%

Jordan Clarkson – 42.9%

Mike Conley – 42.2%

Bojan Bogdanovic – 38.8%

Donovan Mitchell – 37.4%

Joe Ingles – 35.6% 39.7% as a team 🔥 (fourth best league-wide) pic.twitter.com/vOcyB2PzmD — Jazz Lead (@JazzLead) January 19, 2021

Utah je pogodila 21 tricu iz 47 pokušaja, a strijelce Jazza predvodio je njihov najbolji košarkaš Donovan Mitchell s 28 koševa. Mitchell je bio vinovnikom jedne od najljepših akcija u utakmici, kad je sjajno ušao pod koš i atraktivno asistirao Bogdanoviću za tricu. Hrvat mu je i zahvalio na asistenciji…

What a look from Donovan Mitchell! 👀 He's up to 18 PTS as the @utahjazz lead at the break on NBA TV. pic.twitter.com/sTB7C5C2mn — NBA (@NBA) January 20, 2021

Jordan Clarkson je ubacio 18, a Joe Ingles 15 poena, dok je startni centar Jazzera Rudy Gobert spojio 13 koševa, 18 skokova i tri blokade. Kod Pelicansa je najbolji bio Zion Williamson s 32 koša.

Denver kao domaćin svladao Oklahoma City

U drugoj utakmici večeri Denver je kao domaćin svladao Oklahoma City sa 119:101. Najbolji srpski košarkaš, All Star igrač Nikola Jokić, je predvodio Nuggetse s 27 koševa, 12 skokova i šest asistencija, a taj je učinak ostvario za 28 minuta igre uz sjajajn šut od 57.1 %. Trenutno je Jokić na prosjeku od 25.1 poena, 11.4 skoka i 10.0 asistencija po utakmici. Fantastično… Jocker je trenutno igrač s najboljom formom od svih u ligi…

The Joker finds himself on top of another #NBAFantasy leaderboard! 🃏 pic.twitter.com/lnf0Ws4m4Y — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 20, 2021

Monte Morris je ubacio 15, a Will Burton i Paul Millsap po 13 koševa, čemu je potonji dodao i 12 skokova. Luguentz Dort je s 20 koševa predvodio strijelce Thundera.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Nikola Jokic (27 PTS, 12 REB, 6 AST) and the @nuggets defeat OKC at home. Monte Morris: 15 PTS, 5 AST

Will Barton: 13 PTS, 6 AST

Paul Millsap: 13 PTS, 12 REB pic.twitter.com/EIS7Injivm — NBA (@NBA) January 20, 2021

Nikola Jokic tallies 27 PTS, 12 REB, 6 AST in three quarters to propel the @nuggets past OKC! #MileHighBasketball pic.twitter.com/d2BwibF7Wc — NBA (@NBA) January 20, 2021

NBA rezultati, 19.1.

Utah – New Orleans 118-102

(Bojan Bogdanović 28:41 min, 11 k, šut 4/11, 7 s, 3 a, 1 ul, 3 il)

Denver – Oklahoma City 119-101

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

1. Boston Celtics 8-4 66,7 posto

2. Milwaukee Bucks 9-5 64,3

3. Philadelphia 76ers 9-5 64,3

4. Indiana Pacers 8-5 61,5

5. Brooklyn Nets 9-6 60,0

6. New York Knicks 7-8 46,7

7. Cleveland Cavaliers 6-7 46,2

8. Atlanta Hawks 6-7 46,2

9. Orlando Magic 6-8 42,9

10. Charlotte Hornets 6-8 42,9

11. Chicago Bulls 6-8 42,9

12. Miami Heat 5-7 41,7

13. Toronto Raptors 5-8 38,5

14. Washington Wizards 3-8 27,3

15. Detroit Pistons 3-10 23,1

ZAPADNA KONFERENCIJA

1. Los Angeles Lakers 11-4 73,3 posto

2. Utah Jazz 10-4 71,4

3. Los Angeles Clippers 10-4 71,4

4. Phoenix Suns 7-5 58,3

5. San Antonio Spurs 8-6 57,1

6. Portland Trail Blazers 8-6 57,1

7. Golden State Warriors 7-6 53,8

8. Memphis Grizzlies 7-6 53,8

9. Denver Nuggets 7-7 50,0

10. Dallas Mavericks 6-7 46,2

11. Oklahoma City Thunder 6-7 50,0

12. New Orleans Pelicans 5-8 38,5

13. Sacramento Kings 5-9 35,7

14. Houston Rockets 4-8 33,3

15. Minnesota Timberwolves 3-9 25,0