MILANOVIĆ CITIRAO JORDANA: Pogledajte kako je odgovorio na pitanje novinara o temi koja ovih dana zaokuplja javnost

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je danas izjavu koja bi mogla zaintrigirati ljubitelje košarke, pogotovo štovatelje lika i djela Michaela Jordana.

Naime, nakon što je obišao Modernu galeriju u Zagrebu Milanović se osvrnuo na komemoraciju akcije Bljesak u Okučanima koju je napustio zbog natpisa “Za dom spremni”, a obratio se novinarima Jordanovom frazom.

“Imam svoj put i principe, nisam otkrio ljubav prema Tuđmanu 41. godine niti ikad. Ako ono što radim nije dobro, kao što je rekao Michael Jordan, onda možda nisam za vas. Sljedeći put se ovo neće dogoditi. Prepustili smo se organizaciji Medveda i ostalih i završilo je kao u džungli. Neka Plenković prestane zapomagati o stvarima prije tri, četiri godine, spominjati majke i očeve, to je jalovo”, rekao je Milanović.

Nejasan citat

No ostaje pitanje koju se to Jordanovu izjavu referirao. Najbolji košarkaš svih vremena poznat je po izjavi da i “republikanci kupuju tenisice”. Sam Jordan je priznao da se šalio kad je to izjavio, ali ostala je ta njegova izjava upamćena jer nije htio 1990. godine stati u potporu afroameričkom kandidatu Demokrata Harveyu Ganttu koji se natjecao protiv republikanskog kandiata Jesseja Helmsa, poznatog po svojim rasističkim stavovima.

Jordan je rekao kako se nije smatrao aktivistom niti se htio baviti politikom, nego da je bio sportaš.

“Kako vodim svoj život, postavljam primjere. Ako vas to inspirira, super, nastavite to raditi. Ako ne, onda ja nisam osoba koju trebate slijediti”, rekao je Jordan.

Postoji i mogućnost da se referirao na ovu Jordanovu reklamu u kojoj priča o odgovornosti i motivaciji.