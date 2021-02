Uzbudljivo u NBA ligi protekle noći

Košarkaši Miamija slavili su sa 96:94 noćas po hrvatskom vremenu na gostovanju kod aktualnih NBA prvaka Los Angeles Lakersa u prvom srazu prošlogodišnjih finalista u novoj sezoni.

Interesting. I don’t remember any “Lakers hold off depleted Heat to win NBA Finals” last season 🤷‍♂️ pic.twitter.com/NRZ8OkSiuN — Clay Ferraro (@ClayWPLG) February 21, 2021

SJAJNI ŠARIĆ ODIGRAO SVOJU NAJBOLJU UTAKMICU SEZONE: Za 19 minuta napravio show u Memphisu; Sunsi oborili rekord franšize u tricama

Raspoložene vedete Miamija

Kendrick Nunn je za pobjednike ubacio 27 koševa, a Jimmy Butler je završio dvoboj s 24 poena i osam skokova. Dvostruko-dvoznamenkasti učinak dodali su Bam Adebayo sa 16 koševa i 10 skokova te Duncan Robinson koji je ubacio 11 poena uz 10 uhvaćenih lopti za Heat koji je bio bez Gorana Dragića. Na društvenim mrežama pojavio se trenutak kad je Adebayjo odlično blokirao najboljeg košarkaša današnjice LeBrona Jamesa.

No one is safe 👀 pic.twitter.com/hUhZ2zSMYx — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 21, 2021

Alex Caruso je sa sirenom mogao odvesti utakmicu u produžetak, ali je promašio dugačku dvicu. Neuobičajeno neproduktivnu večer imao je LeBron James koji je za 19 koševa potrošio 21 šut (7/21), a ostao je na jedan skok i asistenciju od “triple-doublea”. Kyle Kuzma je predvodio strijelce Lakersa s 23 poena, a Montrezl Harrell je imao 18 koševa i 10 skokova u trećem porazu prvaka u zadnje četiri utakmice.

📊 Final Box 🔥 Nunn 27 Pts, 5 Rebs, 3 Asts, 1 Blk & 2 Stls

🔥 Butler 24 Pts, 8 Rebs, 5 Asts & 2 Stls

🔥 Bam 16 Pts, 10 Rebs, 6 Asts, 1 Blk & 2 Stls

🔥 Robinson 11 Pts & 10 Rebs pic.twitter.com/6wQc8RtIa0 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 21, 2021

FINAL: The Miami Heat beat the Los Angeles Lakers 96-94! Kendrick Nunn: 27 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals

Jimmy Butler: 24 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals

Bam Adebayo: 16 points, 10 rebounds, 6 assists, 2 steals pic.twitter.com/lIlsuox3Mi — Heat Nation (@HeatNationCom) February 21, 2021

Uzbudljivo u Charlotteu

Uzbudljivo je bilo i u Charlotteu, gdje su gostovali Golden State Warrirorsi koji su neposredno prije početka utakmice ostali bez kapetana Stepha Curryja. Najbolji strijelac gostiju je otpraćen u svlačionicu, jer se nije dobro osjećao. Ipak, i bez Curyja Golden State je imao pobjedu u rukama, ali su suci pri rezultatu 100-98 za goste dodijelili dvije tehničke pogreške i isključili Draymonda Greena zbog protesta.

Junak Hornetsa bio je Terry Rozier koji je na kraju prvog poluvremena pogodio tricu s centra igrališta, a na kraju utakmice je prvo izjednačio rezultat s crte za slobodna bacanja, a onda dugom dvicom sa zvukom sirene donio pobjedu svojoj momčadi za koju je postigao 36 koševa. Kod Warriorsa su najbolji bili Kelly Oubre Jr. s 25 i Andrew Wiggins s 19 koševa.

PUT SOM3️⃣ R3️⃣SPECT ON HIS NAM3️⃣‼️ T3️⃣RRY. ROZI3️⃣R. pic.twitter.com/D9UxuKS2am — Charlotte Hornets (@hornets) February 21, 2021

Portland iznenađujuće pobijedio Wizardse

U Portlandu je iznenađujuću pobjedu odnio Washington (118:111) predvođen najboljim strijelcem lige Bradleyjem Bealom koji je ubacio 37 poena. Wizardsi su tako produžili svoj uspješan niz na četiri pobjede. Russell Westbrook je ostvario osmi ‘triple-double’ u sezoni s 27 koševa, 13 asistencija i 11 skokova. Rui Hachimura je dodao 17 poena.

a highlight of a buzzer beating layup pic.twitter.com/FKNtBQSGiI — Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 21, 2021

Damian Lillard je bio najbolji u domaćoj momčadi s 35 koševa i 12 asistencija. Enes Kanter je imao 19 poena i 13 skokova.

Chicago Bullsi su u domaćoj pobjedi 122:114 nad Sacramentom imali šestoricu igrača s dvoznamenkastim brojem koševa, a predvodili su ih Zach LaVine s 38 i Coby White s 19. Kingsi su doživjeli šesti uzastopni poraz, a najbolji kod gostiju su bili Marvin Bagley III s 26 poena i 11 skokova, Buddy Hield s 23 koša i De’Aaron Fox s 20 poena i devet asistencija.