MIAMI SENZACIONALNO POMEO INDIANU: Goran Dragić imao svoj mali privatni šou; Bucksi na korak do drugog kruga

Miami prošao u drugi krug doigravanja metlom protiv Indiane

Miami Heat Gorana Dragića noćas su po hrvatskom vremenu u Lake Buena Visti u Orlandu svladali Indianu Pacers 99:87 i tako ju pomeli u prvom krugu doigravanja s glatkih 4-0. Ispostavilo se da je izostanak Domantas Sabonis za Pacerse bio nenadoknadiv. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici.

MIAMI 🔥 ADVANCES!@Goran_Dragic drops 13 of his 23 PTS in Q4 to lead the Heat to the Eastern Conference Semifinals! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/lCkXBFgap2 — NBA (@NBA) August 25, 2020

Miami čeka boljeg iz ogleda Milwaukee Bucksa i Orlando Magica

“On je bio naš najbolji košarkaš ove godine”, izjavio je trener Indiane Nate McMilan koji je u posljednjih 4 sezone u odigravanju na skoru 3-16.

7 – 1 WITH and WITHOUT Sabonis this year so please throw away that EXCUSE 🚯 🧹🧹🧹🧹 pic.twitter.com/7arP7ZmJrG — King_AMMO__ (@KingAMMO1) August 25, 2020

Sad društvo s Floride čeka boljeg iz ogleda Milwaukee Bucksa i Orlando Magica, a Bucksi u seriji vode s 3-1. Krilni centar Heata Bam Adebayo plasirao se u svoje prvo doigravanje, a protiv Pacersa ostvario je učinak od 14 poena i 19 skokova.

Pobjednike je predvodio Goran Dragić s 23 poena. Bio je ovo sudar u seriji peteplasirane momčadi Istoka Heata i četvrtoplasirane ekipe Pacersa, a ključ pobjede u ovom dvoboju bila je klupa. Naime, rezervni igrači Miamija nadigrali su one Indiane sa čak 38-3.

FINAL: Heat 99 Pacers 87 The Miami Heat complete the 4-0 sweep over the Indiana Pacers behind Goran Dragic’s 23 PTS (10-21 FG). Tyler Herro finishes with 16 PTS off the bench. Miami plays with a chip on their shoulder and they NEVER give up on any play! pic.twitter.com/rLfcTe3WKP — Brett Siegel (@brettsiegel13) August 25, 2020

“Doigravanje je nepredvidivo i nikad ne znaš kako će se sve završiti, u kojem će smjeru krenuti. Ono što sam iz ove serije doigravanja naučio je to da se moraš skroz uživiti u događanja na terenu”, kazao je nakon dvoboja Bam Adebayo, prenosi njegove riječi ugledni američki ESPN.

Victor Oladipo sa 25 poena i Myles Turner sa 22 uz 14 skokova predvodili su Pacerse, koji su tako po prvi put u posljednjih 5 sezona zaustavljeni u prvom krugu doigravanja.

Bek Miamija, sjajni Jimmy Butler, tijekom prve četvrtine morao je napustiti igru zbog ozljede ramena. U igru se vratio nakon prvog poluvremena i susret završio sa 6 poena u 23 minute igre. Butlera je rame mučilo prije dvoboja.

“Mislio sam da će se to smiriti, ohladiti ali nije. No, bit će to sve OK”, kazao je Butler.

Middleton predvodio Buckse u četvrtoj četvrtini

Kad smo kod utakmice Bucksa i Magica, u toj seriji stvari lagano sjedaju na svoje mjesto nakon što je Orlando iznenadio u prvoj i poveo s 1:0. Sad je najbolja momčad osnovnog dijela NBA lige na korak do prolaska u drugi krug.

Giannis Antetokounmpo zabio je 31 poen uz 15 skokova i 8 dodanih lopti (šut iz igre imao je 14-21), a odlično ga je pratio Khris Middleton sa 21 ubačajem i 10 skokova. Posebno je Middleton bio dobar u posljednjoj četvrtini.

Giannis Antetokounmpo euro steps then dunks on Nikola Vucevic in game 4 of Milwaukee Bucks vs Orlando Magic! Full clip: https://t.co/p6Psq2EQq4 pic.twitter.com/ztJpEv0IEh — Chaz (@ChazClavant) August 24, 2020

Near triple-double for The Greek Freak. 31 PTS | 15 REB | 8 AST | 1 BLK pic.twitter.com/S6NVvb50u7 — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 24, 2020

Očito je prihvatio, usvojio savjet Giannisa Antetokounmpoa prije početka posljednje dionice koji mu je savjetovao da “šutira dok mu ne otpadne rame”.

Middleton je zabio 11 poena tijekom serije Bucksa 18-2, od toga tri tice.

“Bilo je samo pitanje vremena kad će on prelomiti utakmicu”, rekao je trener Bucksa Mike Budenholzer, piše ESPN.

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević bio je najbolji kod Magica sa 31 poenom i 11 skokova, uz 7 asistencija. Terrence Ross pratio ga je s 19 poena i 7 skokova s klupe.

Inača, Bucksi su zabili 17 trica iz 41 pokušaja. OVDJE pogledajte najzamljivije trenutke dvoboja.

Oklahoma pokazala ono što najbolje zna, preokrenuti utakmicu

Houston Rocketsi su izgubili od Oklahoma City Thundera 117:114. Njemački košarkaš Dennis Schroder vodio je Thunder do izjednačenja u seriji 2-2 sa career highom u odigravanju od 30 poena. OVDJE možete pogledati najzanimljivije trenutke utakmice.

Oklahoma je gubila 15 poena u trećoj, ali su na kraju preokrenuli. Na ulasku u posljednju dionicu zaostajali su samo poen. Upravo je društvo iz Oklahome predvodilo ligu u osnovnom dijelu ove, zbog koronavirusa produžene sezone, po broju pobjeda nakon što su gubili na ulasku u posljednju četvrtinu, pa preokrenuli (17).

Two games a piece. pic.twitter.com/fZ1lWypIyc — OKC THUNDER (@okcthunder) August 24, 2020

“Uvijek vjerujem da možemo preokrenuti situaciju u svoju korist. Samo unestite u utakmicu energiju, zaustavite suparnika kao momčad, pogađajte kad treba, budite u formi onda kad je potrebno. Upravo to radimo čitavu sezonu”, kazao je Dennis Schroder, prenosi ESPN.

Inače, Chris Paul dodao je 26 poena za Thunder, a Shai Gilgeous-Alexander 18 uz 12 skokova. James Harden imao je 32 poena, 15 skokova i 8 dodavanja za Houston, Eric Gordon zabio je 23, dok je Danuel House Jr. dodao 21 poen. Rocketsi su zabili čak 23 trice, a Thunder je šutirao 49 % iz igre.

Russell Westbrook nije igrao za Rocketse zbog ozljede.