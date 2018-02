MATEJ MAMIĆ ZA NET.HR O PROBLEMU HRVATSKE REPREZENTATIVNE KOŠARKE: ‘Konačno se treba uvesti reda. A o tom malom sam još prije govorio…’

Sportski direktor Cedevite Matej Mamić govorio je o situaciji u kojoj se nalazi hrvatska košarkaška reprezentacija

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Skelin objavio je popis kandidata uoči ključnog nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. održati u Kini. Skelin je za dvije domaće utakmice, biti ili ne biti za Hrvatsku protiv Rumunjske i Nizozemske, koje su na rasporedu 23. i 26. veljače u Zadru, pozvao 18 igrača.

Međutim, izbornik se ponovno suočio s problemima u obliku otkazivanja igrača. Dva otkaza koja su najviše izazvala pozornost su ona Tomislava Zubčića i Luke Božića.

Prvi je poručio kako mu se planovi ne poklapaju s onim reprezentativnim. Drugi je, pak, odbijenicu poslao zbog privitnih razloga i naglasio da se ne osjeća dobro.



‘Igranje za reprezentaciju je čast’

“Htio bih istaknuti kako smatram da Luka Božić, gledajući njegovu trenutnu formu, nije niti trebao dobiti poziv za Rumunjsku i Nizozemsku. A što se tiče njihovih odbijenica, odnosno razloga koje (ni)su objasnili, mogu samo kazati da su nekorektni”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr bivši košarkaš i reprezentativac, sad sportski direktor Cedevite Matej Mamić i nastavio:

“Igranje za reprezentaciju, osim što je čast, je i uloga, jako važna uloga predstavljanja svoje zemlje i obveza svakog čovjeka koji se smatra Hrvatom i koji je hrvatski državljanin. Definitivno, s te strane niti jedan pogled ne može proći. Činjenica, doduše, je da u današnjem svijetu, gdje se košarka kao i svi sportovi, vrti kao neki šou, novac, kao nešto potpuno drugačije nego što je to bilo prije 20, 30, 40 godina. Donosi pregršt utakmica. Neminovno je da pojedini igrači, ako nisu natjecateljski spremni i ako im je zdravlje narušeno, otkazuju reprezentaciji. Iako smatram da se odazivom reprezentativnoj akciji oni mogu adekvatno spremiti za nadolazeću bolju sezonu. Iskreno, takvo što ne smatram korektnim, ali je činjenica da ima i takvih otkaza. Smatram da nema dileme da osobni razlozi, ako stvarno nisu natježe prirode, mogu biti razlog otkazivanju reprezentaciji uoči važnih utakmica. Smiješno je, nekorektno i nedopustivo da se netko tako ponaša. Savez to ne može sankcionirati, to je teško, ali mi kao društvo moramo”.

Problem je nastao još prije

Postavlja se pitanje zašto se to događa, zašto je hrvatska košarkaška reprezentacija izložena takvim odbijenicama i zašto je izgubila kult?

“Taj problem se ne može staviti na teret novim ljudima u Savezu koji rade sve kako bi hrvatska košarka u globalu bila bolja. To seže od puno prije. To vam je kao i u životu kako se postavite. Ako vam netko otkaže reprezentaciju, a onda za godinu dana igra za nju, onda sigurno da je narušena hijerarhija i situacija u svlačionici. Jer, ne možete jedno ljeto biti sa suigračima, drugo ne. Kako tebi paše, kad ti to možeš, kad se dobro osjećaš… Ili si se spreman odazvati uvijek ili ne. Zna se koji su razlozi otkazivanju. Ozljeda, ne daje Bože bolest tebe osobno ili nekog tvog bližnjeg. A ne pripremanje za neke sezone, ne uklapanja ili ne znam što. Mora se imati dostojanstva. Reprezentacija je svetinja. I kad se takvo što dogodi, onda je teško kasnije ispraviti bilo što. Onda je stvar gotova. Jednostavno, treba se uvesti reda. Gdje nema reda, nema niti prospiriteta. Nema kvalitete, rezultata… U reprezentaciju se ne može nikog moliti da dođe ili ne dođe. Nemamo mi puno vrhunskih igrača i svaki izostanak nam se osjeti u igri. A ona sad mora biti na nivou. Na kraju krajeva, zna se tko treba igrati u reprezentaciji, kome je tu mjesto, a kome nije”.

Nema Simona, Rudeža…

Za Hrvatsku, osim onih najboljih hrvatskih košarkaša koji igraju u NBA ligi, neće moći igrati ni Krunoslav Simon, kojeg klub ne pušta na ovu akciju, što je i očekivano uslijed rata Fibe i Uleba, ali i šuter s NB uskustvom Damjan Rudež, koji bi bio jedan od sigurnih igrača za minutažu.

On je tek potpisao za Monaco, koji također ne želi da im novi igrač odmah ode u Zadar. Kasnit će i Fran Pilepić zbog klupskih obaveza, a dio igrača dolazi ozlijeđen. Ozlijeđeni su Popović, Stipčević, Katić i Ramljak, što nam stvara velike probleme u vanjskoj liniji.

“Dario Šarić treba biti novi val hrvatske reprezentativne košarke. Već sam to prije naglašavao i o njemu pričao. Tom malom treba, skupa s Bogdanovićem i tim mlađim igračima, dati ključ u ruke. Vjerujem da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo. S nestrpljenjem to čekam. Definitivno ne bi bilo dobro da se ne plasiramo. Imamo dobre igrače, samo ih trebamo ukomponirati u momčad. Dva najbolja igrača Šarić i Bogdanović, doduše, nisu tu, ali i ovi koje Skelin ima na raspolaganju mogu to iznjeti na svojim leđima. Puno smo kvalitetnija nacija od Nizozemske i Rumunjske. Iako samo svjestan da se kvalifikacije igraju u vremenu kad se svi oni nabolji ne mogu odazvati pozivu. Ali opet, mi moramo imati kvalitetu i širinu da prođemo te dvije momčadi”, zaključio je Matej Mamić.

POPIS IGRAČA ZA NIZOZEMSKU I RUMUNJSKU:

1. Luka Babić (Ratiopharm Ulm)

2. Roko Badžim (Olimpija Ljubljana)

3. Miro Bilan (SIG Strasbourg)

4. Domagoj Bošnjak (Cibona)

5. Ivan Buva (Istanbul Buyuksehir Belediyespor)

6. Ante Delaš (Anwil Wloclawek)

7. Toni Katić (Cedevita)

8. Filip Krušlin (Cedevita)

9. Dominik Mavra (BC Lietkabelis)

10. Jakov Mustapić (Miasto Szkla Krosno)

11. Hrvoje Perić (Umana Reyer Venezia)

12. Fran Pilepić (Selcuklu Belediyesi)

13. Darko Planinić (Banco di Sardegna Sassari)

14. Marko Popović (Montakit Fuenlabrada)

15. Ivan Ramljak (Cedevita)

16. Željko Šakić (UBT Cluj Napoca)

17. Rok Stipčević (Banco di Sardegna Sassari)

18. Luka Žorić (Cibona)

NEDOSTAJU:

“Simon, Rudež, Zubčić, Božić