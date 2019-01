MARIO HEZONJA UŠAO S KLUPE I ODLETIO PREMA VRLO DOBROJ PARTIJI: No, nije baš jasno ponašanje trenera Lakersa prema Zubcu

U NBA ligi noćas je odigrano osam utakmica

U noći sa ponedjeljak na utorak po hrvatskom vremenu, u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, NBA ligi, odigrano je osam utakmica. Najbitnije za istaknuti je da su na parket izašla dva hrvatska košarkaša. Ivica Zubac odigrao je četiri minute u pobjedi svog Los Angelesa protiv Dallasa u Dallasu, zabio je četiri koša i upisao dva skoka.

Brandon Ingram je bio najbolji igrač Lakersa sa 29 koševa, a Lonzo Ball je dodao 21. Maverickse je predvodio čudesni slovenski “rookie” Luka Dončić sa 27 poena i osam skokova.

Najbolji kod New Yorka bio je Enes Kanter sa 18 ubačaja, a Emmanuel Mudiay je dodao 17. Hezonja je odigrao 31 minutu i u tom je vremenu upisao 14 koševa uz šut iz igre 5/10 (trice 0/2) te tome pridodao sedam skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte.

Luke Walton Zubcu dao mrvice

Nije to bila neka spektakularna partija talentiranog hrvatskog centra, koji je od svog trenera Lukea Waltona dobio mrvice a, primjerice, prvom centru momčadi Javaleu McGeeu, dao je 23:23, a on je za to vrijeme upisao 8 poena uz deset skokova, dok je nominalno drugi centar momčad Tyson Chandler za 19:22 zabio svega 2 poena uz 4 skoka.

Čini se kako Zubac svoj puni talent ne može u potpunosti pokazati jer je trenerskim planovima tek treća centarska violina, što nije u redu, pogotovo nakon Zubčevih sjajnih predstava izostankom McGeea.

Vezao tri odlične partije u božićnom periodu

Protiv New Orleansa ostvario je učinak od 16 poena i 11 skokova, protiv Memphisa zabio je 19 poena uz 4 skoka, dok je Warriorse počastio sa 18 poena i 11 skokova. To je bio period od 22. do 26. prosinca, kad je Zubac iskoristio šansu na odličan način.

U posljednjih pet utakmica Los Angeles Lakersa do 31. prosinca, Zubac je startao u petorci te prosječno postizao 13.2 koševa i 7.8 skokova. Dokazao je Ivica da može igrati i biti važna centarska violina u Lakersima, no Watson očito preferira i više vjeruje iskusnom dvojcu.

Hezonja u ukupno 14 utakmica zabio najmanje deset poena

Mario Hezonja, s druge strane, u porazu svojih Knicksa kod Blazersa dobio je 31 minutu za dokazivanje i iskoristio ih na način da je zabio 14 poena i upisao sedam skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte. “Super Mario” nije startao u petorci, ali je ulaskom oživio igru svoje momčadi, odnosno podignuo ju na jedan viši nivo. To je bila njegova ukupno 14 utakmica u kojoj je zabio najmanje deset poena.

U ovoj je bio četvrti strijelac svoje momčadi. Jusuf Nurkić sa 20 koševa, CJ McCollum i Damian Lillard, svaki po 17 koševa, bili su najbolji kod pobjedničke momčad, a Lillard je upisao i devet asistencija.

Najbolje partije Mario je imao 29. studenog prošle godine, kad je ubacio 17 poena ubacio Philadelphiji za 25 i pol minuta igre. Uz spomenuto, odiličan je bio 23. listopada, u četvrtoj utakmici sezone u kojoj je nastupio, za 30 minuta protiv Milwaukea zabio je 18.

Spursi bolji od Pistonsa

San Antonio Spurs su u gostima sa 119-107 bili bolji od Detroit Pistonsa, a njihovom treneru Gregu Popovichu je to 1.221. pobjeda u karijeri zahvaljujući kojoj se popeo na treće mjesto svih vremena NBA po broju pobjeda među trenerima. Ispred Popovicha, koji vodi Spurse već 23 godine, nalaze se još samo Don Nelson sa 1.335 pobjede i Lenny Wilkens sa 1.332 pobjede.

DeMar DeRozan je zabio 26 koševa uz devet asistencija i sedam skokova za Spurse, a LaMarcus Aldridge je dodao 25. Blake Griffin je ubacio 34 koša, pridodavši tome osam asistencija za Pistonse.

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 97-107

(Ivica Zubac je odigrao četiri minute za Los Angeles, zabio je četiri koša i upisao dva skoka)

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 107-119

Boston Celtics – Brooklyn Nets 116-95

Houston Rockets – Denver Nuggets 125-113

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 114-102

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 114-95

Portland Trail Blazers – New York Knicks 111-101

(Mario Hezonja je odigrao 31 minutu za New York, zabio je 14 koševa i upisao sedam skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte)

Sacramento Kings – Orlando Magic 111-95

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANTSKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Toronto 30 12 .714 –

2. Philadelphia 26 14 .650 3

3. Boston 24 15 .615 4 1/2

4. Brooklyn 20 22 .476 10

5. New York 10 30 .250 19

CENTRALNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Milwaukee 28 11 .718 –

2. Indiana 26 13 .667 2

3. Detroit 17 21 .447 10 1/2

4. Chicago 10 30 .250 18 1/2

5. Cleveland 8 32 .200 20 1/2

JUGOISTOČNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Miami 19 19 .500 –

2. Charlotte 19 20 .487 0 1/2

3. Orlando 17 23 .425 3

4. Washington 16 24 .400 4

5. Atlanta 12 27 .308 7 1/2

ZAPDNA KONFERENCIJA

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Denver 26 12 .684 –

2. Oklahoma City 25 14 .641 1 1/2

3. Portland 24 17 .585 3 1/2

4. Utah 20 21 .488 7 1/2

5. Minnesota 19 21 .475 8

PACIFIČKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Golden State 26 14 .650 –

2. LA Clippers 23 16 .590 2 1/2

3. LA Lakers 22 19 .537 4 1/2

4. Sacramento 20 20 .500 6

5. Phoenix 9 32 .220 17 1/2

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Houston 23 16 .590 –

2. San Antonio 24 17 .585 –

3. New Orleans 19 22 .463 5

4. Memphis 18 22 .450 5 1/2

5. Dallas 18 22 .450 5 1/2