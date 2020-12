MARIO HEZONJA DOBIO OTKAZ U MEMPHIS GRIZZLIESIMA NAKON SAMO 20 DANA: Što će biti s njim, gdje će nastaviti karijeru?

NBA momčad Memphis Griezzlies objavila je danas kako je potpisala beka Ahmada Cavera i zahvalila se Mariju Hezonji.

The @memgrizz today announced that the team has signed guard Ahmad Caver and waived forward Mario Hezonja. Press release below. pic.twitter.com/6TrkZV0afY

The Memphis Grizzlies are waiving forward Mario Hezonja, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium . Multiple teams are expected to express interest after training camp ends.

Hezonja je prošle godine potpisao za Portland Trail Blazerse dvogodišnji ugovor s opcijom igranja i drugu sezonu. Hezonja je tu opciju iskoristio i osigurao si 1.98 milijuna dolara za iduću, ali Blazersi su ga samo nekoliko dana kasnije, što je bilo prije samo dvadeset dana, trejdali u Memphis.

Činilo se to kao nova Marijeva sredina za dokazivanje, no očito je u Memphis stigao kao dio trejda između tri kluba u koji je ubačen kako bi se ujednačili iznosi plaća razmijenjenih igrača u poslu.

Memphis is a team to keep an eye on when it comes to roster cuts or looking for a trade partner. The Grizzlies now have 17 players (19 including 2 Ways) under contract- 2 over the regular season max allowed.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 28, 2020