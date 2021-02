Dallas Mavericksi predvođeni jednom od najsjajnijih NBA zvijezda Lukom Dončićem polako se dižu ka playoff mjestima na ljestvici Zapadne konferencije. Dončić je i sinoć odigrao ulogu heroja, u pobjedi 110:107 protiv Boston Celticsa zabio je tricu za pobjedu sekundu prije kraja utakmice.

„To je nešto što uvijek pokušavam napraviti, ali nekad jednostavno ne uspijete. Kao u onoj utakmici protiv Portlanda. No nekad mi i uspije“, rekao je nakon utakmice Dončić.

Susret je završio s 31 zabijenim poenom te osam asistencija i 10 skokova. Kod Boston Celticsa najbolji je bio Jaylen Brown koji je zabio 29 poena, dok je Jayson Tatum zabio 29 poena. Sažetak utakmice i sjajan Dončićev pobjednički šut pogledajte OVDJE.

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je dobru utakmicu u dresu Los Angeles Clippersa koji su upisali pobjedu 135:116 protiv jedne od najlošijih momčadi lige Washington Wizardsa.

Zubac je bio savršen iz igre, zabio je šest od šest šuteva te utakmicu završio s 12 poena i 12 skokova te dvije blokade.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard s 32 poena, a sekundirao mu je Paul George koji je zabio 30. Clippersi su trenutno na drugom mjestu Zapadne konferencije iza Utah Jazza. Sažetak utakmice Clippersa i Wizardsa pogledajte OVDJE.

