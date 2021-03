Ivica Zubac ostvario je double-double učinak za Clipperse

Košarkaši Los Angeles Lakersa noćas su u Washingtonu po hrvatskom vremenu tijesno izgubili od domaćih Wizardsa 119:117. Bio je to ukupno 14 ovosezonski poraz za Clipperse koji su sa skorom 24-14 na trećem mjestu na Zapadu i šesti poraz u posljednjih devet odigranih susreta za njih.

HARDEN SE VRATIO U HOUSTON I PRUŽIO NOĆ ZA PAMĆENJE: ‘Znao sam da će se ovo dogoditi’

Sedmi double-double učinak sezone za Ivicu Zupca

Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac za Clipperse je, ušavši s klupe, dobio na raspolaganje od svog trenera Tyronna Luea ukupno 29 minuta igre u ovom dvoboju i njih je iskoristio za double-double učinak od 13 poena, 13 skokova i jednu ukradenu loptu. Šut iz igre imao je 5-10, za tricu 3-3.

Bio je ovo ukupno sedmi double-double učinak sezone za Ivicu Zupca i trenutno je na prosjeku od 8.1 poena, 6.8 skokova i 1.1 asistencije po utakmici. Pogledajte samo ovo zakucavanje iznad Davida Bertansa…

“Oooo, hello nasty Ivica Zubac”, kazao je komentator dvoboja nakon ovog moćnog zakucavanja Zupca…

Na Twitteru je osvanuo komentar Noaha Eaglea, komentatora NBA utakmica, nakon tog zakucavanja:

“Žao mi je Bertansa u ovom trenutku. Ivica Zubac nakon ovog ga posjeduje. Takva su pravila. Zu je njegov otac sad”.

Bradley Beal postigao je 33 poena, najviše u slavlju Wizardsa. Russell Westbrook imao je 27 poena, 11 asistencija i devet skokova, dok je Moe Wagner dodao 12 poena. Washington je pobijedio osam od posljednjih 11 prije All Star pauze. Beal, All-Star košarkaš i vodeći strijelac NBA lige, imao je 9 od 23 iz igre, ali je i pogodio 14 od svojih 15 slobodnih bacanja…

Paul George nije nastupio zbog vrtoglavice

Westbrook, koji je s linije slobodnih gađao najgorih 60% u karijeri, na kraju ih je imao 7-15…

“Još uvijek mu vjerujem”, rekao je trener Wizardsa Scott Brooks i nastavio:

“Radi na tome. Vratit ćemo ga u najboljem izdanju. Čini toliko sjajnih stvari za nas.”

Kawhi Leonard postigao je 22 poena, Patrick Beverley imao je 17. George je bio naveden kao starter, ali je zamijenjen nekoliko trenutaka prije početka susreta zbog vrtoglavice. Reggie Jackson, koji je u utorak započeo u Bostonu umjesto Leonarda, završio je susret s 12 poena.